Perché Anna Falchi è l'unica a condurre con la mascherina

Mai, da inizio pandemia, si era visto un conduttore o un conduttrice andare in onda con la mascherina. La prima a farlo è Anna Falchi, tornata a I Fatti Vostri con la Ffp2. Per quale motivo? E' stata lei stessa a spiegarlo: "L'amore è lo spirito con cui sono venuta qui oggi, per l'amore per la mia squadra, che ormai è la mia famiglia, per il mio socio (Salvo Sottile, ndr) e per tutti. Spieghiamo al pubblico cosa succede - ha detto -. Io ieri non ci sono stata perché ho avuto un contatto con un positivo: ho fatto cinque giorni di autosorveglianza e le regole nuove prevedono che, nonostante io abbia fatto due tamponi negativi e abbia tre vaccini, debba tenere l'Ffp2 per altri cinque giorni".

Il nuovo decreto, infatti, prevede per i soggetti con booster, seconda dose o guarigione nei 120 giorni precedenti, che abbiano avuto contatti con positivi, un periodo di autosorveglianza con l'obbligo di indossare l'Ffp2. Motivo per cui Anna Falchi sta conducendo con la mascherina, nonostante sia risultata negativa al Covid.

Il caso di positività nello studio

"E' la prima conduttrice a condurre con la mascherina" ha fatto notare Salvo Sottile. Una cosa affatto semplice, che però Anna Falchi ha preferito piuttosto che non tornare al proprio lavoro. Michele Guardì è intervenuto, ringraziando la conduttrice e facendo intuire che il caso di positività si è riscontrato proprio nello studio de I Fatti Vostri: "Il positivo è Daniele - ha detto lo storico regista del programma -. Sta bene, è a casa e vi saluta".