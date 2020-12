L'ex compagno si sposa con un uomo: lo scherzo delle Iene mette ko Anna Falchi

(Nel video lo scherzo delle Iene ad Anna Falchi)

Le Iene colpiscono ancora. La vittima stavolta è Anna Falchi, a cui viene fatto credere che l'ex compagno Denny Montesi - padre di sua figlia Alyssa - è gay e sta per sposarsi. L'attrice arriva nella villa dell'imprenditore per riprendere la bambina, senza immaginare quello che stava per accadere.

Il coming out di Denny Montesi

Denny si assenta per dieci minuti e in giardino compare un ragazzo, appena sveglio, che saluta Anna e torna a dormire in casa. "Chi è?" chiede alla figlia, ignara di tutto. Poco dopo arriva Andrea, il compagno della Falchi, che la tranquillizza allontanando qualsiasi brutto pensiero. L'attrice è infastidita perché l'ex ha ospitato sconosciuti quando in casa c'è sua figlia, ma poco dopo è lui stesso a spiegargli tutto. Montesi torna e parla con Anna: "Hai presente quella foto con Antonio? (Una paparazzata uscita tempo fa su una rivista di gossip, che aveva fatto emergere dubbi sulla sua eterosessualità. Tutto poi smentito, ndr) - le chiede - La notizia era vera". Anna Falchi è incredula, ma non sembra particolarmente turbata: "In che senso Denny? Hai cambiato parrocchia?".

L'attrice cambia atteggiamento quando l'ex le comunica che vuole sposarsi, ma non con il ragazzo incontrato in casa poco prima: "Quello consideralo il mio addio al nubilato". "Denny io non vorrei che Alyssa ti vedesse in bagno o la notte con un uomo - replica la Falchi, spazientita e preoccupata per sua figlia - L'unica cosa è quella, io ho sempre rispetto per Alyssa e non ho mai messo un uomo dentro casa. Perché devi coinvolgere Alyssa in questa cosa? La porto via, non voglio che sia qui con altre persone". Poi torna sul tema matrimonio: "Davvero vuoi fare un passo così importante? Chi è questo?. Non capisco perché sei così deluso dalle donne. Oppure è un istinto naturale?". Montesi lancia la bomba: "L'ho conosciuto a settembre e vorrei te come testimone", aggiungendo che un noto settimanale di gossip è pronto a dargli 60 mila euro per l'esclusiva, che lui è pronta a dividere con lei. Ma per Anna Falchi non se ne parla (e bastano le espressioni per capirlo, senza il bisogno di parole).

Le Iene coinvolgono nello scherzo anche Andrea e Alyssa. Così, quando l'attrice resta sola con il compagno si sfoga: "Amore, mi sento male. È passato all'altra sponda. Si sposa con un uomo e mi vuole come testimone". Andrea le dice che non c'è nulla di male, fino al ritorno di Denny Montesi e del suo amante, in versione Village People per svelare che si tratta di uno scherzo. "Lo avevo capito" rivela Anna Falchi, ma dalla sua reazione non sembrava proprio.