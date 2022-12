Anna Oxa snobba la moglie di Amadeus e non si ferma per l'intervista

Sanremo Giovani è stato il primo appuntamento ufficiale per i 22 Big in gara di questa edizione, che insieme ad Amadeus hanno svelato i titoli delle canzoni. I cantanti si sono ritrovati dietro le quinte, condividendo le loro emozioni e in molti hanno rilasciato le prime interviste.

A dribblare con maestria giornalisti e inviati Anna Oxa. La cantante, che torna al Festival dopo tanti anni, non si è fermata neanche con la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, inviata per La vita in diretta. "Anna, ciao! Ti posso fare una domandina veloce" le chiede, mentre la saluta stringendole la mano, ma l'artista scivola via senza dirle una parola. "Non gliela possiamo fare una domandina veloce. Ci proviamo un'altra volta" dice con un sorriso in camera. In studio Alberto Matano resta perplesso per l'atteggiamento di Anna Oxa: "Mitica Giovanna Civitillo. Secondo me la domandina la farà un'altra volta. Risponderà secondo voi la prossima volta?".

A togliere il dubbio al conduttore Guillermo Mariotto, che ha avuto modo di conoscere Anna Oxa a Ballando con le stelle: "Non risponderà mai. Le divinità non sono tenute a rispondere ai mortali. No ragazzi questo non esiste. E lei viene da un Olimpo che non tutti conosciamo. Quando era a Ballando è successo di tutto, di tutto e anche di più". Mariotto infine svela un retroscena: "La tecnica è questa e lo faceva anche un'altra. La inviti e ti dice 'io vengo il cachet è questo, ma non rilascerò interviste a nessuno'. Tu la convinci e lei allora ti dice 'ok rilascerò l'intervista solo a uno'. Quindi tutti si domandano chi sarà il fortunato".