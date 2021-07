Anna Tatangelo: "Il mio show? Totalmente diverso da Barbara d'Urso"

Tra le novità più importanti della prossima stagione televisiva Mediaset c'è senza dubbio il "passaggio di testimone" della domenica pomeriggio tra Barbara d'Urso e Anna Tatangelo. Già perché, dopo la chiusura di Domenica Live, la rete ha affidato lo spazio rimasto vuoto a due volti femminili: Silvia Toffanin con Verissimo e Anna Tatangelo con Scene da un matrimonio. A mettere curiosità ai telespettatori è in particolare quest'ultima decisione, ed oggi Anna, di professione cantante, racconta per la prima volta il suo stato d'animo alla vigilia del debutto.

"Il mio show totalmente diverso da Barbara d'Urso"

A giorni inizieranno le riprese. Ma come sarà, esattamente, Scene da un matrimonio? "La cosa a cui tengo e che vorrei si capisse è che sarà un programma totalmente diverso da quello condotto da Barbara d’Urso che è una signora della tv e una grande professionista", esordisce Tatangelo nell'intervista rilasciata a FqMagazine. "Ho letto in giro che ci hanno accostate ma è sbagliato. Anzitutto perché ‘Scene da un matrimonio’ non è uno show al chiuso con ospiti ma sarà itinerante, poi perché ho grande rispetto per il percorso professionale Barbara".

"Vorrei che la gente vincesse il pregiudizio nei miei confronti"

Oltre alla comparazione specifica tra trasmissioni, Tatangelo ci tiene a sottolineare con modestia come il suo percorso da conduttrice sia assolutamente agli inizio e dunque invia di perfezionamento. "Sono una cantante che si presta alla televisione - specifica - Quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro. Quindi non è una sfida ma è solo un tassello di una crescita professionale televisiva che mi ha affascinato dai tempo in cui Pippo Baudo mi chiamò a co-condurre ‘Sanremo Top’ nel 2002. Poi ci sono state tante altre occasioni ma vorrei che le persone apprezzassero questo nuovo programma e vincessero il pregiudizio nei miei confronti. So già che dovrò lavorare il triplo per raggiungere questo obbiettivo".

"Michelle Hunziker? E' travolgente"

Com'è noto, nel passato televisivo di Anna c'è la partecipazione come giurata a All Together Now, lo show musicale di prima serata andato in onda nell'inverno di Canale 5 e prossimo al ritorno con un doppio appuntamento nella prossima stagione televisiva. Che cosa l'ha convinta a partecipare? "Si basa sulla verità e sulle storie vere, non sui drammi del tipo ‘tiriamo fuori delle cose per fare audience’. Un programma puro condotto da Michelle Hunziker che ha un entusiasmo travolgente. Grazie a questa partecipazione la gente mi ha fermato per strada, apprezzandomi e scoprendo un nuovo lato di me". Un nuovo lato che è pronta a mostrare di nuovo sul piccolo schermo, stavolta in un'esperienza televisiva ch ela vedrà nelle vesti di padrona di casa.