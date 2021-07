Anna Tatangelo al posto di Barbara d’Urso: il commento della cantante sul nuovo programma

Tra le novità più eclatanti della prossima stagione televisiva c’è senza dubbio l’arrivo di Anna Tatangelo nel ruolo di conduttrice di un programma su Canale 5 che, insieme a quello di Silvia Toffanin, sostituirà la ‘Domenica Live’ di Barbara d’Urso. A qualche giorno dalla presentazione dei palinsesti annunciata da Piersilvio Berlusconi, la cantante di Sora ha commentato l’avventura lavorativa che si appresta ad affrontare con ‘Scene da un matrimonio’, trasmissione che era stata pensata anche per Alessia Marcuzzi che poi ha deciso di lasciare Mediaset dopo 25 anni.

Al momento le modalità di svolgimento del programma che dovrebbe ricordare quello condotto da Davide Mengacci molto popolare negli anni Novanta non sono state definite, ma Anna Tatangelo assicura che porterà molto di se stessa in tv.

Anna Tatangelo conduce ‘Scene da un matrimonio’: il commento sul programma

"La domenica in tv racconterò me stessa" ha assicurato Anna Tatangelo in un’intervista al Giornale: "Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla perché non c'è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno".

Una sfida decisamente nuova per la cantante che, oltre a ricoprire per la prima volta il ruolo di conduttrice, occuperà ancora il suo posto di giurata nel programma All Together Now. "Penso di essere stata una delle prime in Italia che ha provato ad andare oltre la musica, seguendo gli esempi di altre artiste che pubblicavano dischi ma facevano anche televisione. Negli anni Sessanta e Settanta era una abitudine di tante. Poi basta. Poi si è chiuso lo spazio e, se si provava ad uscire, ci si sentiva dire ma questa che vuol fare?", ha aggiunto ancora: "Pensavo che il pubblico mi conoscesse di più, invece mi sono resa conto che ho ancora molto da raccontare di me".

La reazione di Barbara d’Urso alla chiusura dei suo programmi

E Barbara d’Urso? Dopo la chiusura ufficiale di due dei suoi programmi, ovvero Live- Non è la d'Urso e Domenica Live annunciata da Piersilvio Berlusconi nella conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2021-2022, la conduttrice si è limitata a postare sui suoi canali social le parole dell'amministratore delegato di Mediaset, evitando ulteriori commenti rispetto alle ragioni che hanno portato l'azienda a "cambiare strada", come dichiarato dall'ad di Mediaset.

La cancellazione di Domenica Live e Live arriverebbe a seguito di una volontà di adeguamento al nuovo panorama del mondo dell'intrattenimento, stando a quanto dichiarato da Berlusconi: "Quel tipo di infotainment a 360 gradi che spazia dalla politica, alla cronaca al gossip non ha più senso - ha dichiarato - Con il Covid è cambiata la percezione del pubblico, è cresciuta la voglia di notizie più serie".