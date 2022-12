Tg2, il servizio dedicato ad Annalisa è virale sui social: lei risponde. Cosa è successo (VIDEO)

Sta facendo il giro del web e dei social un servizio del Tg2 con protagonista Annalisa. La cantante era uno dei personaggi di cui si parlava nello speciale che trattava di stile, moda e tendenze ed è poi stato aperto un collegamento proprio con lei, dallo studio, per parlare di come il suo gusto riesca ad influenzare il fashion system. Chi stava guardando il Tg di Rai 2 si aspettava che la giovane star sarebbe stata intervistata, ma invece qualcosa è andato storto e quindi il collegamento è diventato virale su Twitter.

Cosa è successo al Tg2

A dare la linea ad Annalisa è stata la giornalista Carola Carulli che era nello studio insieme al conduttore Fabio Chiucconi. “Con noi in collegamento una delle artiste più amate del momento, è diventata un'icona di stile e ispira molti stilisti. Annalisa, lo stile per te cos'è?" le chiede Carulli.

Annalisa, che era in diretta da quella che sembrava (e si è poi scoperto essere) la mansarda di una casa, risponde così: "Per me lo stile è un mix di ovviamente moda ma soprattutto di sentirsi a proprio agio e quindi anche di personalità. Portare il proprio carattere nell’apparenza. Cercare di comunicare attraverso l’abito". Beh un inizio perfetto per l'intervista che però non è mai continuata e infatti dopo pochi secondi il collegamento è stato interrotto.

La brevità di quanto andato in onda ha suscitato non poca ironia e infatti sono moltissimi i commenti che sottolineano come sia stato un servizio flash: "Ditemi che qualcuno ha visto il Tg2 stasera, andavano talmente di fretta che l’intervista a Annalisa è durata 4,2 secondi e i servizi sono stati tutti interrotti" ha scritto un utente su Twitter; "Questo intervento random di Annalisa per una domanda al TG2?" domanda incredulo un altro e ancora si legge: "Ho visto l'intervista ad Annalisa Tg2 che sarà durata non più di 5 secondi! A new record!".

Ma ad essere stata presa di mira è stata anche la scelta della stanza da parte della cantante. Si tratta del sottotetto della casa dei suoi genitori e a spiegarlo è stata proprio Annalisa che ha deciso di rispondere ad uno dei tanti commenti nei quali le veniva chiesto perché avesse scelto proprio quella stanza. "Annalisa in diretta al Tg2 per parlare di stile in quanto icona nel 2022..

Non può averlo fatto seriamente dal sottotetto di casa sua", la provoca un follower e lei con molta calma ha risposto divertita: "E invece si! Che problema c’è. Casa dei miei per giunta".

questo intervento random di annalisa per una domanda al TG2 ? pic.twitter.com/hLvVzLl848 December 29, 2022