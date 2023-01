L'anno che verrà: le telecamere inquadrano il pubblico, il gesto a luci rosse in diretta tv (VIDEO)

Il web non dimentica, anzi spesso fa scoprire dettagli televisivi che potrebbero essere passati inosservati. Ed è esattamente quello che alcune pagine social, tra cui Trash Italiano, hanno fatto ieri sera durante la diretta di Rai 1 de L'anno che verrà, lo speciale condotto da Amadeus per accompagnare i telespettatori nel 2023.

Lo show, che ha battuto a mani basse la concorrenza di Mediaset, andava in onda dalla piazza centrale di Perugia e come sempre oltre al palco veniva inquadrato spesso anche il pubblico. Alcuni cantavano, altri ballavano, altri ancora capendo di essere ripresi si sono messi a salutare. Un ragazzo però ha deciso di non fare nessuna delle cose citate, ma di mimare con bocca e mano una fellatio. Un gesto che gli attenti osservatori non si sono lasciati sfuggire e infatti il video di quel momento in pochi minuti ha fatto il giro del web ed ha oltre 100mila visualizzazioni.

Tra i commenti più apprezzati uno di un utente che ha provato a dare una diversa interpretazione del gesto mimato: "Ci ricorda che bisogna lavarsi i denti dopo ogni pasto perché l’igiene orale è molto importante".