Inviata annuncia la gravidanza prima di intervistare il fratello di Alice Neri: è polemica

Una bellissima notizia annunciata forse al momento sbagliato. Nicole Di Giulio, giornalista di Ore 14 su Rai2, ha dato la bella notizia di essere incinta mentre si trovava con Matteo Marzoli, fratello di Alice Neri, la giovane trovata carbonizzata nella sua auto il 18 novembre scorso. Una notizia, quella della gravidanza, introdotta dal conduttore Milo Infante che appena si è aperto il collegamento con l'inviata l'ha presentata così: "Abbiamo una notizia meravigliosa, una notizia bellissima, una notizia straordinaria che vogliamo darvi con la nostra Nicole Di Giulio. Spero Matteo che le faccia piacere condividere con noi una notizia che riguarda Nicole". E così la giornalista ha continuato: "Sono in attesa di un bambino che nascerà a ottobre e quindi si allargherà la famiglia di Ore 14 e Milo farà un po’ da zio".

In studio è poi arrivata una torta, con tanto di mini gender reveal (sarà un maschietto), per celebrare Nicole e in tutto ciò Matteo Marzoli ha assistito alla scena in silenzio. "Ore 14 a volte l’abbiamo definito un piccolo vascello pirata, un veliero piccolino che si muove nel gigantesco mondo dell’informazione. Noi ci consideriamo davvero una famiglia - ha poi aggiunto Infante -. Quando abbiamo scoperto, perché Nicole ce lo ha detto, che aspettava un bambino, è stato un momento di grande gioia".

Questo momento però non è piaciuto perché è stato considerato "inappropriato" e "irrispettoso" nei confronti di Marzoli che si trovava in trasmissione per parlare della morta atroce della sorella.

Congratulazioni a Nicole ma inappropriato il momento scelto da Infante, visto che si trovava sul luogo del delitto di Alice #ore14 — Lorena Pilati (@lorypil66) April 28, 2023

Congratulazioni a Nicole ma inappropriato il momento scelto da Infante, visto che si trovava sul luogo del delitto di Alice #ore14 April 28, 2023