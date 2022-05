Le puntate settimanali di Beautiful girano ancora una volta attorno al test di paternità del figlio che Steffy porta in grembo: la vicenda tocca, in un modo o nell’altro, molti personaggi. Il confronto fra la donna e Finn potrebbe fortificare definitivamente la loro unione. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 16 a sabato 21 maggio, dalle ore 13.40 su Canale 5.

Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 21 maggio 2022

Liam è sconfortato perché ancora non sa che il padre del bambino di Steffy non è lui, bensì Finn; l’uomo teme dunque di perdere la sua famiglia e l’unico che sembra stargli vicino è Wyatt. Soltanto in un secondo momento Liam viene informato della verità: sarà Hope a rivelargli come stanno davvero le cose. Finn e Steffy riescono ad avere un sereno dialogo: la donna accetta di sposare l’uomo, ma teme che Thomas abbia comunque agito in modo scorretto. Quest’ultimo ha un confronto con Brooke e Ridge, raccontandogli le manovre di Vinny per modificare i risultati del test di paternità. A questo punto tutti i personaggi saranno a conoscenza delle dinamiche dell’accaduto: per Steffy e Finn sarà un motivo di gioia e di festeggiamenti.

Dove vedere Beautiful (16-21 maggio)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.