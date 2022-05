Le puntate settimanali di Beautiful vertono attorno al test di paternità del figlio che Steffy porta in grembo: mentre la donna è intenzionata a partire per Parigi la verità sembra venire definitivamente a galla. Intanto assistiamo a un duro scontro tra Zoe e sua sorella Paris. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda a lunedì 9 a sabato 14 maggio, dalle ore 13.40 su Canale 5. .

Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 14 maggio 2022

Zoe è furiosa perché Carter l’ha lasciata e attacca sua sorella Paris di essere la carnefice delle sue sconfitte, così le chiede di lasciare Zende, la Forrester e di sparire per sempre dalla sua vita. Hope è affranta e non riesce a ricucire il rapporto con Liam. Ridge è molto contento di come si sta comportando Finn con sua figlia, ma il tempo della gioia è limitato perché Steffy comunica a Ridge di voler lasciare Finn e andare a Parigi per non condizionare l’umore dell’uomo, che si rivela però il padre del bambino che aspetta. Vinny viene messo sotto torchio da Thomas e dallo stesso Finn per fargli confessare di aver manomesso i risultati del test di paternità. Mentre Thomas corre da Hope per comunicare che il bambino di Steffy non è suo figlio, Finn corre in aeroporto per scongiurare la partenza di Steffy e dirle che il bambino che la donna aspetta è suo.

Dove vedere Beautiful (9-14 maggio)

Le puntate di Beautiful vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.