Non è l’Arena: ospiti di Giletti Michele Santoro e Matteo Salvini

Non è l’arena promette una puntata da non perdere: ospiti in studio sono infatti Michele Santoro, recente protagonista di alcune polemiche televisive, e Matteo Salvini, Segretario federale della Lega. I temi della serata vertono sulla guerra fra Russia e Ucraina e toccano le conseguenze sull’economia mondiale. L’appuntamento è oggi - domenica 1° maggio - nel prime time di La7.

Non è l’Arena: anticipazioni e ospiti di oggi

Quella di questa sera è una puntata speciale del talk show condotto da Massimo Giletti. In onda alle 21.15, Non è l’arena offre due interviste da non perdere: è particolarmente atteso l’intervento di Michele Santoro. Lo storico conduttore di programmi come Samarcanda e Annozero è reduce da una settimana davvero intensa, caratterizzata da un aspro confronto con il suo collega Enrico Mentana: il giornalista campano ha espresso al Maurizio Costanzo Show idee controverse sulla guerra fra Ucraina e Russia e sul racconto che ne fanno i media italiani, a suo dire unilaterale e con poche sfumature (salvando, però, l’operato di Alessandro Orsini). Spazio anche a Matteo Salvini, che dibatterà con il conduttore di politica interna e tematiche legate al conflitto bellico in Ucraina. Particolare risalto si darà al momento che sta attraversando l'economia mondiale: fra le nuove sanzioni inflitte alla Russia verrà incluso anche l'embargo del petrolio? E quali sono i reali rischi che potrebbe incassare l'Italia? Oltre al leader della Lega ne parleranno gli altri ospiti della serata: Peter Gomez, Alessandro Sallusti, Sandra Amurri, Carlo Cottarelli e Francesco Boccia.

Dove vedere il talk stasera in tv e in streaming (domenica 1° maggio)

Non è l’Arena andrà in diretta questa sera su La7 a partire dalle 21:15 e in live streaming sul sito ufficiale del canale.