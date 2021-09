Uomini e Donne, le anticipazioni (complete) della prima puntata

Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Se l'appuntamento è fissato per lunedì 13 settembre a partire dalle 14.45 su Canale 5, in rete già circolano alcune anticipazioni su quello che vedremo in onda, a partire dai nomi dei nuovi tronisti fino alle prime complicità e scaramucce. Il tutto è possibile grazie alle cosiddette talpe, ovvero spettattrici particolarmente appassionate del dating show di Canale 5 che, dopo aver partecipato alle registrazioni avvenute questa estate (le prime riprese risalgono al 24 agosto, come dichiarato dall'autrice Raffaella Mennoia, ndr), hanno riportato tutto sui siti specializzati.

Come ogni prima puntata che rispetti, quella di debutto è dedicata al giro di presentazione dei nuovi protagonisti del Trono Classico e alle prime impressioni a caldo sui corteggiatori. Presenti ovviamente anche i volti del Trono Over, dal momento che anche quest'anno le puntate saranno "ibride" e non più divise in base all'età.

Com'è andato il primo incontro tra la tronista trans e i corteggiatori

La prima grande novità di quest'anno riguarda la presenza della prima tronista trans della storia del programma, ovvero Andrea Nicole. Una vera e propria rivoluzione dopo il debutto del Trono Gay degli anni passati.

Ventinovenne milanese, commessa di professione, ha completato il percorso di transizione otto anni fa. "Le reazioni dei corteggiatori non sono state così negative - ha anticipato a proposito del primo impatto con i suoi pretendenti - Anzi, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere". Tutto, insomma, è andato per il meglio. "All’inizio - ha confessato ancora lei - mi preoccupavo delle non chiamate per scendere dalle scale o dell’uscita dallo studio dopo il mio racconto. In fondo è anche un modo per vedere le reazioni delle persone, è in qualche modo una selezione naturale: se una persona non è interessata dopo aver ascoltato il mio racconto va via e si va avanti. Questo mi aiuta".

La stessa Maria De Filippi sarebbe rimasta stupita dalla spontaneità con la quale la ragazza, che ha ufficialmente completato il suo percorso di transizione, racconta la sua storia. "È la mia vita, non mi piace nascondere nulla", la sua replica.

Gli altri nuovi tronisti

Tre gli altri tronisti in scena:

Joele, che si definisce una persona affettuosa e seria, proveniente da una famiglia umile ma di sani principi.

Matteo, che si definisce "una testa calda"

Roberta, che si definisce sensibile e racconta della sua infanzia segnata dalla scomparsa del papà

Gli Over

Passiamo poi agli Over. A differenza di quanto si è vociferato nelle scorse settimane, Gemma Galgani non lascia il programma anzi è pronta a far parlare di sé più che mai: la 71enne si è sottoposta infatti ad un ritocchino chirurgico. Dopo gli interventi al viso degli anni passati, stavolta la Dama torinese tornerà in studio con il seno rifatto: come la prenderà la sua acerrima antagonista Tina Cipollari (che nel frattempo ha chiuso la relazione con l'ex compagno Vincenzo Ferrara)? Non è dato sapere, al momento.

Al centro dell’attenzione, anche Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Dopo aver trascorso l'estate insieme, i due sono (improvvisamente) in crisi: non è chiaro se la maretta sarà già al centro dei temi della prima puntata, ma di certo diventerà oggetto di discussione di questa nuova edizione...

Tra i protagonisti che tornano nello show, sono confermati: Armando Incarnato, Ida Platano. Non ci saranno invece Alessandro Pitti Inticu, Germano Avolio, Nicola Mazzitelli. Assenti anche le Dame Veronica De Nigris e Daniela Di Napoli.

Non è invece chiaro se saranno presenti i volti di Temptation Island di quest'anno, spesso ospiti dello show come da tradizione.