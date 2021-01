Gf Vip, anticipazioni puntata: piovono retroscena sulla love story Pierpaolo-Giulia; un eliminato

Stasera, lunedì 4 gennaio, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Ecco tutte le anticipazioni di quanto vedremo in onda.

Le anticipazioni della puntata di Grande Fratello Vip

Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli diventa ogni giorno più intimo e coinvolgente. Ma sia dentro sia fuori dalla Casa c’è chi nutre grossi dubbi sull’autenticità di questa storia d’amore. Nelle ultime ore i due si sono lasciati andare a coccole bollenti sotto l'occhio vigile della telecamera e le immagini stanno facendo il giro della rete. Secondo qualcuno, però, l'innamoramento non sarebbe autentico ma finalizzato da attirare l'attenzione mediatica: stasera scopriremo chi e perché dubita di questo flirt.

Ancora una volta, Dayane Mello è finita al centro di una serie di discussioni. Con Stefania il diverbio ha avuto toni molto accesi e, come al solito, le due non se le sono mandate a dire. Anche nell’amicizia speciale con Rosalinda qualcosa sembrava essersi rotto per sempre ma una lettera che Dayane ha scritto all’attrice pare abbia riportato il sereno.

Un eliminato

Televoto decisivo anche questa settimana. In nomination sono finiti Andrea Zenga, Giulia Salemi, Mario Ermito e Giacomo Urtis. Uno di loro dovrà abbandonare il gioco definitivamente.

Perché Elisabetta Gregoraci è assente

Assente invece Elisabetta Gregoraci. Per la prima volta dall'inizio di quest'edizione, la showgirl ed ex concorrente non presenzierà in studio dal momento che è volata a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco, approdato a sua volta negli Emirari Arabi per stare accanto al papà Flavio Briatore. E così si spengono le speranze dei telespettatori più maliziosi, che speravano che Eli commentasse la love story di Pierpaolo con Giulia: com'è noto infatti, tra Gregoraci e Pierpaolo era nata una complicità importante durante la permanenza nella Casa...