Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: immagini forti per Valentina; Ste convocato al falò

L'appuntamento con il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia è per lunedì 5 luglio in prima serata su Canale 5

Il secondo appuntamento con “Temptation Island” è per domani lunedì 5 luglio in prime time su Canale 5. La prima puntata si è conclusa con due colpi di scena che coinvolgono la fidanzata Valentina (compagna di Tommaso) e il fidanzato Ste (fidanzato di Claudia): per entrambi si prospettano evoluzioni importanti, tanto da essere convocati da Filippo Bisciglia per affrontarli lontano dai rispettivi gruppi.

Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: la comunicazione a Valentina

"Ci sono immagini che non potevano aspettare il prossimo falò, devi assolutamente vedere e soprattutto ascoltare": così Filippo Bisciglia comunica a Valentina l’importante novità. Cosa vedrà nel pinnettu? Cosa avrà combinato il fidanzato Tommaso? Lei quarantenne, lui 19enne molto geloso, tra le tante le frasi che hanno fatto scalpore nella prima puntata c’è quella con cui Tommaso le ha chiesto di non indossare il bikini: "Ti devi coprire il corpo e mettere il copricostume sempre, capito? Il tuo corpo è sacro", ha detto alla fidanzata che adesso è chiamata a osservare il comportamento del compagno.

Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: Ste convocato per la fidanzata Claudia

Ad essere chiamato per una comunicazione anche Ste, fidanzato di Claudia. I due stanno insieme da 4 anni e mezzo e si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma causa Covid, hanno spostato la data al 7 agosto 2021. "Nell’ultimo anno le cose tra noi sono cambiate, ho perso il lavoro e ci siamo trovati a passare molto tempo in casa" ha detto lei che ha scritto al programma: "Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure". Cosa sarà successo nel villaggio delle fidanzate tanto da rendere urgente una comunicazione per Ste?

Temptation Island, anticipazioni seconda puntata: le coppie

Intanto le altre quattro coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico cominciano a vivere questo percorso tra gioie e dolori, dubbi e momenti di svago.