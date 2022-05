Amici, la semifinale: le anticipazioni, gli ospiti, gli spoiler e chi sono i finalisti

Mercoledì pomeriggio, come di consueto si è svolta la registrazione della nuova puntata del serale di Amici. Quella che andrà in onda sabato. Questa però non sarà una puntata qualsiasi, bensì la semifinale e saranno quindi decretati i papabili vincitori di Amici 21. Su Twitter già da ieri sera circolano le anticipazioni sulla puntata che vedrà sfidarsi gli allievi a colpi di danza e canto.

(Da qui in poi spoiler)

Le anticipazioni della semifinale di Amici, in onda il 7 maggio

Sabato 7 maggio andrà in onda la semifinale di Amici, sul profilo Twitter di Amici News sono stati riportati gli spoiler della registrazione e così in parte sappiamo già cosa succederà in puntata. Come sempre le squadre si sfideranno in tre manche che però saranno solo al positivo: non saranno tre gli allievi che andranno al ballottaggio ma saranno tre gli allievi direttamente in finale.

Le gare sono state divise tra cantanti e ballerini in questo modo:

Prima manche

Sissi contro Luigi, vince Sissi;

Sissi contro Luigi, vince Luigi;

Alex contro Albe, vince Alex;

Alex contro Sissi, vince Sissi.

Seconda manche

Michele contro Dario, vince Michele;

Michele contro Serena, vince Serena;

Guanto di sfida Michele contro Dario, vince Michele.

Terza manche

Luigi contro Alex, vince Alex;

Luigi contro Alex, vince Luigi;

Guanto di sfida Luigi contro Albe, vince Albe;

Luigi contro Albe, vince Luigi.

Gli ospiti del serale di Amici

Dopo Ghali, artista ospite della settima puntata, Maria De Filippi ha chiamato sul palco di Amici Marco Mengoni. Il cantautore, lanciato da X Factor, canterà un brano del suo ultimo disco. Immancabile Amici Senior con Nino Frassica.

Chi sono gli eliminati e chi sono i finalisti di Amici 2021

Sempre secondo quanto riportato da Amici News la prima finalista ad essere stata scelta dopo la prima manche è Sissi, alla seconda manche, di ballo, è stato scelto Michele, alla terza, ancora di canto, è stato scelto Luigi. Gli altri quattro allievi si sono sfidati al ballottaggio, hanno quindi scoperto chi di loro sarà alla finale nella casetta. Bisognerà quindi attendere sabato sera per scoprire chi concorrerà per la vittoria.

Quando sarà la finale di Amici

Al momento ancora non c'è una data per la finale di Amici, nel sabato in cui si sarebbe dovuta svolgere, ovvero il 14 maggio, cade proprio la finale dell'Eurovision Song Contest. Di sicuro Maria lo annuncerà ai ragazzi in casetta, quando comunicherà gli utlimi finalisti.

