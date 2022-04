Amici, sesta puntata: le anticipazioni, gli ospiti, gli spoiler

Continuano le sfide a colpi di ballo e canto nel serale di Amici. Sabato 23 aprile andrà in onda la sesta puntata. A seguito delle registrazioni, che si sono svolte mercoledì pomeriggio, sono già online le anticipazioni su quello che vedremo il 23 a partire dalle 21:30. Non mancheranno battibecchi tra i prof, come neanche i momenti di divertimento.

(Da qui in poi spoiler)

Le anticipazioni della sesta puntata del serale, in onda il 23 aprile

Come ha anticipato il profilo Twitter Amici News, le manche saranno sempre tre, ma l'eliminato uno solo. Della prima sfida i protagonisti sono state le squadre di Cuccarini-Todaro e Zerbi-Celentano e vincono i primi. Ad andare al ballottaggio sarà Lda.

La seconda manche vede sfidarsi sempre i CuccaTodo e gli Zerbi-Celentano, questa volta vincono i secondi e al ballottaggio finale andrà Nunzio.La terza sfida è tra Peparini-Pettinelli e Zerbi-Celentano, vincono i secondi e Dario va al ballottaggio finale con Lda e Nunzio. Il ballerino di Veronica Peparini però viene subito salvato.

Gli ospiti del serale di Amici

Per la prima volta non ci saranno ospiti esterni. Stash lascerà la poltrona di giurato per esibirsi con i The Kolors al centro studio. Unico momento di svago dalla gara oltre alla consueta sfida tra i CuccTodo e gli Zerbi-Celentano che non deluderanno il pubblico neanche in questa esibizione.

Hanno cantato i The Kolors.#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) April 20, 2022

Chi sono gli eliminati della sesta

Come accennato l'eliminato della puntata sarà uno solo, come per la puntata del 16 aprile dove è stata eliminata Carola. Al ballottaggio finale sono arrivati Dario, che è stato subito salvato, Lda e Nunzio. I due si sono esibiti rispettivamente in l Cielo è sempre più Blu e in una coreografia sulle note di Bella Ciao.

Secondo quanto riporta Amici News ad essere eliminato dalla scuola di Amici è stato Nunzio.