Temptation Island, anticipazioni della puntata in onda stasera: pianti, urla e forse un'altra coppia se ne andrà

Un'altra attesa puntata di Temptation Island sta per iniziare. Questa sera, dalle 21:30 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con il "viaggio nei sentimenti" delle cinque coppie ancora in gioco. Tra pinnettu che lasciano l'amaro in bocca e falò che mostrano immagini che nessun innamorato vorrebbe vedere ecco cosa ci aspetta in questo nuovo episodio.

Le coppie ancora in gioco a Temptation Island 2023

Dopo l’addio di Isabella e Manu, usciti insieme nella seconda puntata dopo un falò anticipato chiesto da isabella, sono ancora in gioco le coppie di Gabriela (19 anni) e Giuseppe (24 anni), legati da sette anni; Alessia (32 anni) e Davide (39 anni) fidanzati da undici anni; Vittoria (32 anni) e Daniele (33 anni) insieme da quattro anni; Isabella (26 anni) e Manu (27 anni) che stanno insieme da tre anni e mezzo; Ale (31 anni) e Federico (31 anni), fidanzati da tre anni; Francesca (23 anni) e Manuel (30 anni) legati da due anni e mezzo e infine Perla (25 anni) e Mirko (26 anni), che sono legati da cinque anni.

Le anticipazioni della puntata del 10 luglio 2023

La scorsa puntata di Temptation Island si è conclusa con Davide davanti al falò che attende la fidanzata Alessia... Lei si presenterà al falò di confronto anticipato? E se sì i due si lasceranno o decideranno di uscire insieme e di riprovarci?

Gabriela ha versato nuove lacrime per il fidanzato Giuseppe, cosa avrà visto questa volta nel pinnettu? Per 19enne sarà sicuramente un falò non facile da affrontare. E Giuseppe si renderà conto di star facendo soffrire la compagna? Anche per Francesca i video che le verranno mostrati saranno un'ulteriore doccia fredda tanto che arriverà a dichiarare: "Basta, basta, sono arrivata al limite della sopportazione", che si stia preparando a chiedere un falò anticipato?

Mirko vedrà la fidanzata Perla sempre più vicina al tentatore che in uno dei filmati addirittura le si sdraia sopra sulla spiaggia. Queste immagini forti costringono Mirko ad ammettere: "Io impazzisco". Momenti di grande tensione anche per Daniele che in una clip afferma di "dover spaccare tutto" per cercare di ritrovare la calma. Cosa avrà visto della compagna Vittoria da farlo arrabbiare così tanto?