Ammutta Muddica: in prima serata su NOVE lo show di Aldo, Giovanni e Giacomo

Ammutta Muddica è il quinto spettacolo teatrale del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, con la regia di Arturo Brachetti. Stasera domenica 23 gennaio è in onda sul canale NOVE a partire dalle 21:25.

Ammutta Muddica: lo show e gli sketch

Ammutta Muddica (tradotto dal siciliano “spingi mollica”, ossia “datti da fare”) è un famosissimo spettacolo di cabaret del 2012. Sul palco Aldo, Giovanni e Giacomo si cimentano in nove memorabili sketch comici, tra cui “i maratoneti”, “gli artificieri” e “il ritorno di Pdor”. Ospiti della serata – che vede la partecipazione di Silvana Fallisi – Raul Cremona e il regista Arturo Brachetti.

Chi sono Aldo, Giovanni e Giacomo

Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono tra i più famosi e apprezzati comici italiani. Salito alla ribalta negli anni ’90, il trio ha dato vita ad alcuni film cult del cinema italiano come Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice e gli spettacoli teatrali de I corti, Te chi el telùn e Anplagghed.

Ammutta Muddica di Aldo, Giovanni e Giacomo: dove vederlo

Ammutta Muddica di Aldo, Giovanni e Giacomo va in onda oggi domenica 23 gennaio in prima serata a partire dalle 21:25 su NOVE e in live streaming sul sito ufficiale del canale.