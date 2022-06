Brave and Beautiful (Canale 5): le anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022

È un Riza scatenato quello che vediamo nel corso della nuova settimana televisiva di Brave and Beautiful: non solo decide di non partire più, ma giura vendetta a Cesur e Suhan mentre, nel frattempo, tiene Banu sotto scacco. Intanto Tashin scopre che Adalet è morta. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 20 al 24 giugno 2022.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 20 al 24 giugno 2022

Riza ha deciso di non voler più scappare. Il suo intento è adesso quello di distruggere le vite di Cesur e Suhan. Tutto ciò portando comunque avanti altri piani: scopriamo che adesso ricatta Banu, a cui ha rapito il figlio. Tahsin viene a sapere della morte di Adalet e va tutti i giorni a piangerla sulla sua tomba; e quando intravede Riza, Kohran gli dice che ha forse avuto un’allucinazione, ma l’episodio fa venire più di un dubbio a Cesur che comincia a indagare e scopre la verità: Riza non è più partito.

Lo stesso Cesur viene a conoscenza di un altro incredibile misfatto: ad avvelenare Suhan è stata Banu, che gli confessa di aver agito perché costretta da Riza, che in caso di disobbedienza avrebbe fatto del male a suo figlio. Intanto Hulya viene arrestata per aver ucciso il dottor Nedim e Bulent per il rapimento del piccolo Zafer. Nel frattempo ha luogo un intenso confronto fra Tahsin e Korhan: l’uomo riesce a confidarsi e spiegare al figlio il perché di una condotta paterna fredda e poco amorevole.

Dove vedere Brave and Beautiful (dal 20 al 24 giugno 2022)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.