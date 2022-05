Mina Settembre, le anticipazioni della prima puntata

Domenica 29 maggio, dalle 21.25, Rai 1 trasmette le repliche della prima stagione di Mina Settembre. Liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, è la storia di un’assistente sociale che lavora in un consultorio familiare a Napoli. Interpretata da Serena Rossi la serie è stata una delle sorprese dell’ultima stagione televisiva. Intanto ripassiamo la trama dei primi due episodi, questa sera in tv.

Le anticipazioni dell’episodio di domenica 29 settembre

Stasera Rai 1 ripropone i primi due episodi di Mina Settembre. Nel primo, dal titolo “Un giorno di Settembre a dicembre”, facciamo la conoscenza della protagonista: Gelsomina (detta Mina) è un’assistente sociale che lavora nel centro storico di Napoli. Dopo aver scoperto di essere stata tradita dal marito Claudio, chiede ospitalità all’amica Titti, dopodiché si trasferisce dalla madre Olga. A lavoro conosce un nuovo ginecologo, Domenico, e si occupa del caso di Nennella Capasso, amante del boss Ciro Luongo. La donna ha subìto un ricatto e Mina tenta di aiutarla. Ma l’ambiente in cui si addentra è molto pericoloso. Il secondo episodio è “My Fair Lord” ed è ambientato durante il periodo natalizio. Mina viene chiamata d'urgenza: un uomo di nome Salvatore vuole gettarsi dal cornicione di un palazzo a causa di problemi di carattere economico.

Dopo aver dissuaso l'uomo, con le amiche Titti e Irene la Settembre si impegna nel trovare un lavoro a Salvatore, a sua volta indaffarato nell'udienza di separazione. Intanto Mina e Domenico sembrano sempre più intimi, mentre incombe Claudio, tutt'altro che rassegnato nel perdere la donna. Divisa tra i due uomini, Mina fa una scoperta: trova una foto che ritrae il padre - morto da circa un anno - con una misteriosa donna. Probabilmente, la misteriosa signora era l’amante del genitore scomparso.

Dove vedere la prima puntata di Mina Settembre (domenica 29 maggio)

La prima puntata di Mina Settembre va in onda domenica 29 maggio alle 21:25 su Rai 1. Tutti gli episodi della prima stagione della serie sono disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.