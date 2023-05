Antonella Clerici sta male, salta la diretta: "Wonder woman inizia ad avere cedimenti"

Antonella Clerici è "Ko", a scriverlo è la stessa conduttrice con un post su Instagram. "Oggi, per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi", con queste parole comunica ai suoi fan che non sarà presente alla diretta di oggi di È sempre mezzogiorno.

"Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto... Oggi una puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti", ha spiegato la conduttrice pubblicando anche una foto che la ritrae a letto e con il volto provato dalla febbre.

In molti hanno commentato augurandole una pronta guarigione: Enrico Mentana le ha scritto "Forza, giovane roccia", Alessia Marcuzzi le ha lasciato un cuore rosso e anche Chiara Francini, Fulvio Marino, maestro panificatore che ogni giorno propone le sue ricette nello show, ha commentato con "Forza Anto, un abbraccio".