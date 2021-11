Antonella Clerici: "Tanti miei colleghi amano mettersi in mostra, io non ho quell'ego"

In tv è magnetica, a telecamere spente invece Antonella Clerici non cerca nessun palcoscenico. Ama le cose semplici, la vita di provincia, la sua casa nel bosco ad Arquata Scrivia, il tempo trascorso in famiglia, ma soprattutto lontana dal mondo dello spettacolo. La conduttrice ha parlato del suo lato più intimo in un'intervista al Corriere della Sera: "La tv è un mondo molto competitivo. Ma io ho trovato un sistema: non frequento l'ambiente, così non si alimentano rivalità e pettegolezzi. Uscivo con Fabrizio Frizzi, vedo Carlo Conti, sento Paolo Bonolis. Ho degli amici - spiega - ma ho imparato che se frequenti questo ambiente finisci per vedere sempre le stesse persone e parlare solo e sempre di tv, cosa che mi annoia molto visto che ne faccio già abbastanza. Invece mi interessa parlare con persone che mi possono arricchire con altri argomenti".

Nessun divismo, soprattutto sul lavoro: "Non mi circondo di persone che mi danno ragione, ma di persone intelligenti - continua la conduttrice di E' sempre mezzogiorno - Non ho dei lacchè, ho autori, ho persone di mia fiducia che mi dicono sempre quello che pensano. Anzi a volte pure troppo duramente". Un atteggiamento non proprio tipico in tv e lei ne è ben consapevole: "Non ho un grande ego, mentre vedo tanti colleghi che nei posti pubblici amano mettersi in mostra. Io al contrario vorrei sparire. Il mio ego si esprime solo sul palco, lì sento che devo tirare fuori la mia personalità".

Antonella Clerici si definisce "umile" e "timida", due qualità che le hanno permesso di restare sempre con i piedi per terra e di cui va fiera. Un altro segreto, nel lavoro ma anche nella vita, è di non sentirsi mai arrivata: "Mi sento eternamente Cenerentola al ballo - spiega - I miei colleghi mi sembrano sempre meglio di me, sembra sempre sappiano quello che vogliono, io invece mi nutro di dubbi. Ma i dubbi mi stimolano, sento di dover imparare: leggo, studio, mi informo tanto. Non mi siedo sugli allori, mi metto sempre in discussione". Una cosa che invece non riesce ad accettare è il tempo che passa: "L'età ch avanza mi fa girare le pa***. Mi girano perché la vita che ho da vivere è più corta di quella che ho vissuo già: guardo il famoso metro di Nanni Moretti e mi vengono i nervi".