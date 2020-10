Antonella Clerici si collega con Elisa Isoardi durante la diretta di ‘È Sempre Mezzogiorno’

Per chi nutrisse ancora qualche dubbio rispetto alla presunta rivalità tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, lo scambio di battute tra le due colleghe avvenuto durante il collegamento nel programma di Rai1 ‘È Sempre Mezzogiorno’ di oggi, 15 ottobre 2020, giunge per fugarlo, a dimostrazione le due si vogliono bene come vecchie amiche, altro che astio.

“Sono a casa, ti guardo tutti i giorni e saluto le signore che sono in studio”, ha esordito l’ultima conduttrice de ‘La prova del cuoco’, programma che passò dalle mani di Clerici alle sue generando il sospetto di un presunto rancore reciproco sempre negato da entrambe.

Poi i complimenti di Antonella per la partecipazione di Elisa al dance show ‘Ballando con le stelle’: “Sono complimenti reali, perché tu lo sai che poi noi ci parliamo, anche normalmente, non solo in televisione: sei bravissima a ballare e sei di una sensualità e di una bellezza.. Sei una roba spettacolare, cioè già sei sempre bella, però adesso in particolare, lo dicono tutti [...] Impari, hai dei bei movimenti, sei fluida, si vede che ce l’avevi nel dna”, l’elogio della conduttrice.

Antonella Clerici con Elisa Isoardi durante il collegamento a ‘È Sempre Mezzogiorno’

Vista la confidenza, il dialogo tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi non ha mancato di sfiorare il gossip che vuole la concorrente di Ballando sempre più vicina a Raimondo Todaro. “Sei innamorata? Perché hai una luce particolare…”, la battuta di Clerici a cui pronta è arrivata la replica: “Sono innamorata del programma e infatti devo ringraziare davvero molto Milly e poi sembriamo davvero atleti, torno stanca a casa e non ho neanche il tempo di pensare all'amore, dovrai trovarmelo tu il fidanzato”, ha scherzato Isoardi dribblando l’argomento con maestria. “In passato siamo state entrambe sfortunate sotto questo punto di vista, adesso io sono felice e tocca a te”, ha chiosato Antonellina che, promettendo il suo voto per lei nella gara di ballo, ha affermato di aspettarla in trasmissione una volta finita l’esperienza di Ballando: “Appena finisci vieni qui, così mangiamo insieme”, le ha detto. Come dirle di no?!