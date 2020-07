Antonella Clerici torna in tv e chiarisce: “Non ho scippato nulla a Elisa Isoardi”

Antonella Clerici è pronta a tornare in tv dalla porta principale riservata alle grandi protagoniste dello spettacolo che pazientemente hanno saputo farsi da parte e aspettare. L’attesa per la popolare conduttrice è finita: la Rai, infatti, le ha riservato la fascia di mezzogiorno con il nuovo programma ‘È sempre mezzogiorno’ e un serale importante, ‘The Voice Senior’, progetti di cui ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi che è stata anche l’occasione per riflettere sul periodo ‘in panchina’ e chiarire la natura dei suoi rapporti con Elisa Isoardi.

Antonella Clerici su Elisa Isoardi: “Non le ho scippato nulla”

Di una presunta rivalità tra le due donne di Rai Uno che si sono succedute alla conduzione de ‘La prova del cuoco’ si è detto e scritto molto. Ora lo storico cooking show è stato definitivamente chiuso, alla sua ultima conduttrice Elisa Isoardi sarà affidato un nuovo programma e Antonella Clerici tornerà in quella fascia oraria di cui per anni è stata protagonista. Ma non si dica abbia scippato la trasmissione a Elisa Isoardi: “Non è vero. Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere la ‘Prova del cuoco’ e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia…”, ha chiarito la conduttrice: “Comunque Elisa non ha alcuna responsabilità. Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredità pesante per lei. Le auguro di trovare la ‘sua’ trasmissione, e credo che per lei sia una vera e propria liberazione poter fare finalmente altro”.

Antonella Clerici sul nuovo programma

“Io non porto rancore, mai stata vendicativa”, ha poi aggiunto Antonella Clerici in riferimento ai rapporti con la ex direttrice di Rai1: “Con Teresa De Santis non ci siamo prese, ma penso che le cose non accadano per caso. In cuor mio sapevo che doveva solo passare ’a nuttata. Il mio stop è servito per regalare a Maelle (la figlia nata dalla relazione con l'ex Eddy Martens, ndr) tutto il mio tempo”.

“Io non ho copioni, vado sempre e solo di pancia: sono negata per le conduzioni istituzionali, io mi diverto a essere senza schemi. Ora ho ben in mente il tipo di programma che farò, ma mi stimola l’idea che saprò aggiustarlo”, l’anticipazione della conduttrice in merito all’approccio al nuovo programma su cui non nega di avere qualche comprensibile timore: “Un po’ di paura ce l’ho. Faccio una cosa nuova, ovvio che i timori ci siano. Ma in questo momento sento la mia azienda vicina… Mi sarebbe tanto piaciuto poterlo realizzare dalla mia casa nel bosco, ma, per le restrizioni del Covid, la Rai ha preferito scegliere di ricreare il bosco negli studi di via Mecenate, a Milano. Avevo fatto già costruire il camerino, ma per quest’anno è andata così”.