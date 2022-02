Antonella Clerici sbotta in diretta per il bodyshaming a Emma: "Ma siamo impazziti?"

Non si placa la polemica sul bodyshaming a Emma Marrone. E meno male, aggiungiamo. La condanna alle dichiarazioni del giornalista Davide Maggio - che commentando il look della cantante a Sanremo ha affermato: "Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete" - continua ad arrivare da più fronti. Dopo la dura replica di Emma, parole di solidarietà e indignazione sono state spese da diversi personaggi dello spettacolo, ma anche dall'ex Presidente della Camera Laura Boldrini, sempre in prima linea quando si tratta della difesa delle donne.

A commentare la vicenda, questa mattina, Antonella Clerici. La conduttrice è sbottata in diretta, difendendo a spada tratta Emma e lanciando un messaggio molto importante per tutte le giovani donne: "Mi ha colpito molto questa storia, il bodyshaming fatto ad Emma - ha detto a E' sempre mezzogiorno -. Le è stato detto 'se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete'. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete, esattamente il contrario. A parte che Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, questo è un brutto messaggio per le ragazze". La condanna di Antonella Clerici - mamma di Maelle, che oggi ha 13 anni - è totale: "Già le ragazze si sentono molto inadeguate. Ragazze ricordatevi che è l'unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Bisogna essere diverse. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni e questa è stata forse la mia forza. Mi raccomando - ha concluso - siate uniche e voletevi bene per quello che siete, senza trope storie inutili, che tanto non si può piacere a tutti. Chi la vuole cruda, chi la vuole cotta. Fregatevene".

Ovazione sui social per Antonella Clerici dopo queste parole. Il video rimbalza da un profilo all'altro, facendo schizzare la conduttrice in trend topic, ma soprattutto continuando a condannare le dichiarazioni di Davide Maggio (che non ha mai chiesto scusa). "La fine per chi parla a sproposito senza rendersi conto del peso che possono avere le parole" twtitta un utente. Quanta verità.