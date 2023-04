Felicissima Sera: il debutto di Antonella Clerici al cinema con Pasquale Iannuzzi

Per la ormai celebre rubrica "Che interviste che fa", Pio e Amedeo hanno ospitato una delle grandi donne della televisione italiana: Antonella Clerici. In occasione dell'ultima puntata di Felicissima Sera, infatti, i due comici pugliesi hanno accolto nel loro studio la conduttrice, per un'intervista inedita e ricca di domande scomode ("Quelle che non Fabio Fazio non farebbe mai", come dicono loro).

Pasquale Iannuzzi lancia Antonella Clerici al cinema

Tra un'ostrica e un bicchiere di champagne, Pio e Amedeo non si sono certo risparmiati in quanto a domande scomode, chiedendo innanzitutto ad Antonella Clerici di parlare delle sue relazioni passate. "Ma è vero che è stata con Massimo Giletti?", hanno incalzato i conduttori. "Non siamo stati fidanzati, ma diciamo che c'è stata una certa simpatia", ha confessato la loro ospite, suscitando un'ondata di ilarità nel pubblico. Dopo una serie di domande sull'attuale fidanzato, però, l'attenzione si è spostata sulla sua carriera: "Hai fatto di tutto, ti manca solo una cosa: il cinema", ha detto Pio, proponendo alla conduttrice di tentare questa nuova strada proprio a partire da Felicissima sera.

Per aiutarla in questa nuova aventura cinematografica, Pio e Amedeo hanno invitato un loro vecchio amico, Pasquale Iannuzzi. Molti lo ricorderanno per essere già apparso a Felicissima Sera durante la scorsa edizione, e soprattutto per la sua partecipazione a C'è posta per te, accompagnato proprio dai due comici. Questi ultimi, infatti, non si erano scordati la promessa che gli avevano fatto durante il loro programma: finanziare il suo nuovo film. E ora, il regista di Lucera Pasquale Iannuzzi è tornato con l'idea per un nuovo film, per il quale vuole assolutamente Antonella Clerici come protagonista. Il ruolo scelto per lei è quello della first lady, per il quale il regista ha voluto fare un provino alla conduttrice. E, dopo innumerevoli ciack, ha superato egregiamente la prova, interpretando la moglie del Presidente degli Stati Uniti.