Antonella Clerici, imbarazzo per l'indizio: "É un problema quando sono amari"

Bentornata Antonella Clerici. E bentornate anche alle sue famose gaffe, che tanto mancavano al pubblico. Durante la puntata di oggi, mercoledì 30 settembre, del nuovo programma 'É sempre mezzogiorno', è andato in scena un siparietto esilarante. La conduttrice legge il terzo indizio del gioco e inciampa su un esilarante doppio senso. "È un problema quando sono amari" c'è scritto sul biglietto.

Un attimo di imbarazzante silenzio, scandito dal suo inconfondibile sorriso, e poi la chiude là: "Va beh dai, possono essere tante cose... Meno male". Sui social esplode l'ironia e in tanti provano a indovinare, tra una risata e l'altra. Adesso sì che è mezzogiorno.

"La Clerici non può vivere senza" o "esce quella cosa che fa schiuma ma non è un sapone" 😂... #esempremezzogiorno pic.twitter.com/4YKBpY8odn — Alessio 🐍⚪⚫ (@_Alessio_88) September 30, 2020

Antonella Clerici commossa per il ritorno al mezzogiorno di Rai1

Dopo due anni di pausa Antonella Clerici è tornata al timone del mezzogiorno di Rai1, con un nuovo programma, e non ha trattenuto le lacrime nella prima puntata. "Avevo preparato un sacco di discorsi - ha detto durante i primi minuti in onda - volevo dirvi tante cose ma mi sono dimenticata tutto. Ho detto: non mi devo emozionare. Ma mi sto emozionando. Succede sempre il contrario di quello che penso e io mi lascio andare al flusso delle emozioni come sempre".

"Sono già state spese tante parole - ha aggiunto - voi mi conoscete bene. Abbiamo condiviso tante cose: belle, meno belle, gioiose. E adesso torno. Torno nelle vostre case all'ora del mezzogiorno, che è la mia ora preferita anche perché si mangia e sapete quanto sono golosa. Cercherò di farlo con spensieratezza, portando un po' di leggerezza, un po' di serenità e anche un po' di gentilezza. Cominciamo dall'inizio. Da questo mio nuovo inizio".