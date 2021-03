Antonella Clerici, in diretta a tutti i ragazzi a casa: "Sono una mamma, vi capisco. Questo periodo passerà"

La conduttrice apre la puntata di 'È sempre mezzogiorno' con un messaggio per gli studenti in dad

Conduttrice, ma soprattutto mamma. Antonella Clerici ha aperto la puntata di oggi di 'È sempre mezzogiorno' con un messaggio speciale per tutti gli studenti che sono tornati in dad a causa delle nuove misure anti-Covid. Le scuole sono chiuse e lei ha voluto dare il suo supporto ai più giovani, che stanno risentendo su diversi fronti di questa pandemia. "Volevo dire a tutti i ragazzi che siete nei nostri pensieri" ha detto appena entrata in studio.

Antonella Clerici ha parlato a cuore aperto: "Sono una mamma, ho una ragazza pre-adolescente. So cosa vuol dire, naturalmente sono stata giovane anch'io. Cerchiamo di darvi l'energia giusta, l'allegria giusta, di entrare nelle vostre case con simpatia e farvi sentire tutto il nostro affetto. Vi capiamo. Questo periodo passerà". Prima di iniziare, la conduttrice ha fatto anche un tuffo nel passato per incoraggiare i giovanissimi: "Tutti noi quando siamo stati giovani abbiamo avuto i nostri periodo bui. Voi non ve lo ricordate, ma chi ha la mia età se lo ricorderà, ad esempio abbiamo avuto il periodo delle brigate rosse, quando non si poteva uscire perché mettevano le bombe ovunque. È stato un periodo duro, ma poi le cose passano. Siete giovani e avete tutta la vita davanti". Un bel messaggio di speranza, che oggi serve quasi quanto il vaccino.