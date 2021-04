Antonella Clerici, morta una collaboratrice: "Mi è stata vicina tanti anni"

In Rai da tanti anni, per Antonella Clerici è una seconda famiglia e quando qualcuno viene a mancare il dolore è forte. La conduttrice ha ricordato a 'E' sempre mezzogiorno' Carmela, una collaboratrice scomparsa a causa del Covid.

"Noi siamo una grande famiglia in Rai, ci conosciamo tutti - ha detto commossa - E' stata tanti anni con me una suggeritrice, una gobbista che si chiama, che si chiamava purtroppo, Carmela. Giovane, una donna sempre sorridente, che è mancata giovanissima per Covid". Un omaggio emozionante quello di Antonella Clerici, che ha poi rivolto un pensiero d'affetto per la famiglia della donna: "Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a suo marito Fabrizio, che anche lui lavora in Rai, e ai suoi figli. Scusate se faccio questa cosa, ma noi qui ci conosciamo tutti, lavoriamo insieme e ci vogliamo bene e lei mi è stata vicina tanti anni e volevo ricordarla".

Il ricordo di Antonella Clerici