Antonella Clerici, lacrime in diretta per l'Emilia Romagna: "Scusate, penso a quella povera gente"

Antonella Clerici non ha trattenuto le lacrime oggi a È sempre mezzogiorno. Ricordando le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, la conduttrice si è lasciata andare a un pianto di profonda commozione in diretta: "Scusate! Penso a tutta questa povera gente... Scusate, sono in diretta, mi dispiace. Io le mie emozioni le sento - ha detto con la voce rotta - Poi non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco".

"Forse è anche l'età" si è giustificata, provando a riportare un po' di leggerezza, ma andare avanti è stato difficile. Ci ha pensato il cuoco Daniele Persegani, che entrando in studio l'ha abbracciata: "Io sono emiliano, anche adottivo romagnolo - ha spiegato - Noi non abbiamo paura di sporcarci le mani, neanche di lavorare. L'importante è che ci mettiate nelle condizioni di poterlo fare. Tutto qua".

La padrona di casa ha ribadito la sua completa vicinanza a chi si trova oggi senza casa o peggio ancora a piangere un famigliare o un amico. "Un dolore pazzesco" ha detto, provando poi ad andare avanti con la sua trasmissione: "Facciamo quello che sappiamo fare, teniamo compagnia alle persone che sono a casa, cucinando con loro e cercando di portare un po' di solidarietà e leggerezza".