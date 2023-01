The Voice Senior, Antonella Clerici e Gigi D'Alessio lamentano la scarsa promozione: "Meglio chiudere il discorso" (video)

Parte oggi, venerdì 13 gennaio, in diretta su Rai1 in prima serata, la terza edizione di The Voice Senior, il talent show che premia le voci più interessanti degli over 60 desiderosi di far valere le loro capacità. A condurre il programma Antonella Clerici che al suo fianco avrà i coach confermatissimi Loredana Berté, Gigi D'Alessio, Clementino insieme alla coppia new entry dei Ricchi e Poveri composta da Angela Brambati e Angelo Sotgiu.

E proprio in merito all'esordio di The Voice, Antonella Clerici ha lanciato una frecciata nemmeno troppo velata alla Rai, rea di non aver dedicato al debutto la giusta promozione. Tra il serio e il faceto, insieme al coach Gigi D'Alessio ospite della diretta di È Sempre Mezzogiorno, la conduttrice ha quindi riferito il disappunto.

"Come vedi la promozione la dobbiamo fare noi, andiamo dappertutto" ha detto il cantante; "Questo è vero" ha ripetuto più volte Clerici; "La promozione ce la facciamo noi. Aprirei un ampio discorso... che è meglio che chiuda" ha aggiunto con ironia. Il riferimento è chiaramente alla Rai che non avrebbe pubblicizzato lo show come capita di fare con altri programma della prima serata. Convinzione che la conduttrice ha ripetuto con maggior convinzione durante la conferenza stampa di presentazione di The Voice Senior accanto al Direttore della Direzione Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta: "Vedo tantissimi promo in Rai, ma poca promozione per The Voice Senior e l'ho fatto presente", ha dichiarato, "Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto, non a discapito degli altri, sia chiaro".