Antonella Clerici fan di Temptation Island, il commento durante la puntata

Oltre tre milioni e mezzo di spettatori. La prima puntata di Temptation Island è stata un successo straordinario, sia in termini di ascolti che di interazioni social. Twitter era incandescente ieri sera e stamattina si continuano a commentare le gesta dei protagonisti.

Il pubblico inizia già a schierarsi, individuando i personaggi più divertenti (per ora è in pole position Daniele) e quelli più discutibili, come Federico, che ha deriso la fidanzata Alessia, o Manuel che ha candidamente ammesso i suoi tradimenti. Davanti alla tv c'era anche Antonella Clerici, che non ha resistito a commentare in diretta. "Top la scelta musicale di Temptation Island" ha twittato la conduttrice, aggiungendo una emoticon con l'applauso e condividendo il pensiero di molti. Tra le cose più divertenti del programma, infatti, ci sono proprio le canzoni messe in determinati momenti, che interpretano esattamente lo stato d'animo dei protagonisti o la situazione a cui si sta assistendo.

Nessuno si aspettava che Antonella Clerici fosse una fan del reality di Canale 5, un po' perché trasmesso dalla concorrenza e un po' perché in molti la immaginavano più tutta d'un pezzo e poco avvezza a certe derive trash. "Una di noi" commentano in tanti, e qualcuno le confessa: "Antonella fan di Temptation, trovo sempre certezze per amarti".