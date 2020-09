Antonella Clerici torna in tv e ringrazia Teresa De Santis: “Il suo stop è stato un’opportunità”

I fan di Antonella Clerici segnino la data di lunedì 28 settembre, giorno a partire dal quale potranno ritrovarla tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno al timone del nuovo programma ‘È sempre mezzogiorno!’. Un progetto nuovo di zecca quello affidato alla conduttrice tra le più amate della tv italiana, da due anni assente dai palinsesti quotidiani della rete per le motivazioni raccontate in un’intervista al Corriere della Sera. Lasciato il suo posto da conduttrice de ‘La prova del cuoco’, le scelte professionali di Antonella Clerici sono state determinate anche dalle divergenze con l’allora direttrice di Rai Uno Teresa De Santis che le disse che per lei non c’era più spazio su quella rete. “È vero, all’inizio l’ho vissuta male, poi più passava il tempo più ho iniziato a capire che stava diventando un’opportunità per ripensare a mente sgombra a tante cose”, ha confidato a proposito: “Ho cambiato vita, da Roma mi sono trasferita ad Arquata Scrivia, tra appennino ligure e piemontese, poteva essere un salto nel buio, invece ho conosciuto un mondo. Un mondo che ora porto in tv. Io del resto ho sempre fatto così: ho sempre portato la mia vita e le mie passioni in tv”.

Quando disse addio a ‘La prova del cuoco’ Antonella Clerici era decisa a non tornare più indietro: “Avevo bisogno di ritrovarmi, venivo da 15 anni di successi come il Festival o le prime serate del sabato. Ma avevo fatto anche alcuni programmi per compiacere gli altri. Ero demotivata, non avevo l’entusiasmo degli esordi, e poi è arrivato anche lo stop non voluto all’epoca De Santis”, ha affermato la conduttrice che non ha più avuto modo di incontrare la ex direttrice ma a cui sente oggi di dover dire grazie: “Se avessi fatto un’altra stagione sottotono oggi non avrei questo entusiasmo”, ha spiegato: “Alla fine quello stop è stata un’opportunità. Ho vissuto due anni nel mio bosco, ho coltivato e ho pensato alle mie due grandi passioni: la famiglia e la crescita di mia figlia; e la televisione”.

Il nuovo programma di Antonella Clerici

L’intervista è stata anche un modo per anticipare qualcosa sul nuovo programma di Rai1 ‘E’ sempre mezzogiorno’, progetto che le è stato presentato dal nuovo direttore di Rai1 Stefano Coletta e che ha accettato a condizione di avere un solo anno di contratto, perche – dice – è “una questione di correttezza, vediamo come ci troviamo e poi in caso decideremo. Non ho velleità, non devo dimostrare niente (….) So che mi devo riconquistare il pubblico, vediamo se riesco a far passare l’idea di gentilezza che voglio trasmettere o se la tv in questi due anni è cambiata”.

Quanto allo show, “È un fantabosco, con fate, gnomi e un albero magico. C’è un grande led dove scorrono in diretta le immagini del bosco che circonda casa mia”, ha svelato: “E poi al centro dello studio una cucina che ricorda la mia: per me il salotto buono è sempre stato la cucina, gli ospiti li accolgo lì, in quello che è il focolare della casa. Penso a un programma che vuole dispensare gentilezza; la saggezza invece è rappresentata da tre nonnine. La parola d’ordine è solarità”.

Il rapporto con Elisa Isoardi

Interrogata sulla sempreverde presunta rivalità con Elisa Isoardi, Antonella Clerici ha ribadito l’assoluta pace che regna sul loro rapporto. “Adesso la chiamerò io per Ballando... A differenza di quello che si pensa non c’è nessuna antipatia, non c’è mai stata una guerra personale con lei, anzi è una delle persone che ho sentito di più”, ha dichiarato: “Penso invece sia giusto che Elisa abbia finalmente un programma che sia suo, a sua immagine e somiglianza, come vuole lei”.