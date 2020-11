La concorrente vince un buono spesa, Antonella Clerici esplode di gioia: “Felice di aver fatto contenta una famiglia”

Una gioia incontenibile ha riempito lo studio televisivo di Rai Uno di ‘È sempre mezzogiorno’ nella puntata di oggi, mercoledì 11 novembre, quando la concorrente ha indovinato il gioco telefonico del programma condotto da Antonella Clerici. Artefice dell’esultanza la padrona di casa che, urlando e saltando, ha dato libero sfogo alla felicità per aver finalmente potuto firmare il simbolico assegno da 5900 euro per la telespettatrice da spendere in buoni spesa in un supermercato.

Al momento ricco di entusiasmo la conduttrice ha dedicato un post su Instagram, ribadendo la contentezza per aver contribuito a rendere felice una famiglia in un momento tanto delicato anche alla luce della sensibilità della signora che, prima di dare la risposta giusta, aveva riservato un pensiero proprio a chi, come sua figlia, lavora nei supermercati. “Daniela da Lissone ( Monza Brianza) ha indovinato il numero esatto delle foglie del nostro bonsai: 2039!”, ha scritto Antonella: “La cosa bella è che la signora ha una figlia che lavora in un supermercato e prima di giocare ha espresso vicinanza a tutto il personale che é occupato in quel comparto in questo momento così difficile. Il destino l' ha aiutata e si è aggiudicata un buono spesa @md_spa di 5900 euro. Mai come in questo periodo sono felice di aver fatto contenta una famiglia e volevo condividere questo attimo di gioia anche con tutti voi amici di Instagram”.

Antonella Clerici conduce È Sempre Mezzogiorno

Antonella Clerici è tornata su Rai1 con ‘È Sempre Mezzogiorno’ lo scorso lunedì 28 settembre, dopo la pausa televisiva che aveva lasciato il suo storico cooking show ‘La Prova del Cuoco’ nelle mani di Elisa Isoardi. Un ritorno attesissimo dal pubblico, ma soprattutto da lei, felice e impaziente di riprendere da dove aveva lasciato, due anni fa. “Mi mancava moltissimo il contatto con il pubblico, soprattutto durante il periodo difficile che abbiamo vissuto. Infatti ho fatto tante dirette Instagram perché parlare col pubblico è consolatorio per me e anche per le persone”, ha raccontato la conduttrice a Today: “Sono stata per tanti anni un'amica in casa della gente, mi piace l'idea di riprendere un discorso che si è interrotto due anni fa”.