Gf Vip, domanda scomoda per Oppini: "Sei scappato dalla casa perché stavi per cedere con Tommaso?"

(Nel video il chiarimento di Francesco Oppini)

L'amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi tiene ancora banco al Gf Vip. Durante la puntata di lunedì, il figlio di Alba Parietti, in studio, ha cercato un confronto con Malgioglio che da giorni consiglia all'influencer di non parlare dell'amico (del quale ha confessato di essersi innamorato) e gli ha scritto addirittura una lettera al riguardo. "La tua lettera l'ho apprezzata, ma l'ho vista scritta più per te che per Tommaso - sentenzia Oppini - Secondo me se Tommaso ha voglia di esprimere un'emozione o un sentimento o la sensazione di un momento, deve sentirsi libero di poterlo fare. Le emozioni sentimentali, in famiglia, in amore, in amicizia, vanno sempre buttate fuori perché se no è peggio". Malgioglio risponde dopo gli applausi del pubblico: "Sono molto felice che Francesco e Tommaso diventeranno ancora più amici. Ho scritto quella lettera perché so parlare solo d'amore, l'ho scritta come se fossi Tommaso. Un etero si può innamorare di un gay, ma ci sono situazioni troppo particolari. La nostra vita è difficile, gli etero sono più fortunati in amore".

Antonella Elia a Oppini: "Sei scappato perché stavi cedendo?"

Tra Francesco Oppini e Cristiano Malgioglio ci mette lo zampino Antonella Elia, che chiede all'ormai ex gieffino un chiarimento sulla sua decisione di lasciare il reality in fretta e furia: "Ma non è che sei scappato così dalla Casa perché hai sentito che stavi per cedere carnalmente a Tommaso?". E mentre la regia stacca sulla faccia preoccupata (ma anche un po' compiaciuta) di Zorzi, Oppini risponde con un secco 'no'. "Sei sicuro?" incalza la velenosa opinionista e lui ancora: "Assolutamente sì. Io e Tommaso abbiamo avuto un rapporto talmente vero, che non c'era carezza, non c'era abbraccio, non c'era mano, balletto o litigata che tenesse. Quello che ho rivisto adesso che sono uscito, mi fa capire che sono davvero le cose che ti puoi portare avanti un'intera vita se hai il modo di coltivarle. Perché le amicizie vanno coltivate come gli amori. Quello che provo per Tommaso è una sorta di amore, come quello che provo per i miei migliori amici di sempre, che sono pochissimi". Infine, prima di salutare l'amico, la punzecchiata: "Volevo fare un attimo il Raimondo della situazione. Ho notato che Tommaso si mette le scarpe senza calzini, che è una cosa che odiava e rinfacciava a me".