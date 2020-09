Antonella Mosetti e la "transazione negata" da Federico Fashion Style: "Sei sparita per 600 euro"

(Nel video sopra Federico Fashion Style a 'Live - Non è la d'Urso'

Tutte contro Federico Fashion Style ieri sera a 'Live - Non è la d'Urso', una in particolare. Seduta in una delle 5 sfere infuocate che l'hairstylist dei vip - finito recentemente al centro delle polemiche per conti troppo salati e multato per prezzi non chiari nel suo salone di Roma - ha dovuto affrontare, c'era Antonella Mosetti. Una vecchia 'amica' che ha sorpreso Federico: "Meno male che ti rivedo qua, perché mi hai bloccato sul telefono".

Un confronto incandescente già dai saluti, che diventano presto accuse da parte della showgirl: "Mi è arrivata una botta di conto, non ci volevo credere. 15 anni fa ti introdussi io in questo mondo, sono stata la prima cliente vip. Non mi hai mai ringraziato. Nel nostro mondo non te la fa nessuno una cosa così. Come ti sei sdebitato poi?". Oggetto della contesa le extension, che secondo la Mosetti le avrebbero rovinato i capelli. Extension mai pagate, continua Federico: "Hai messo le extension con un preventivo fatto prima, non dire che ti è arrivata una botta. Ho i messaggi salvati. Io ti ho fatto un preventivo e tu hai accettato. Sei venuta nel salone. La tua carta di credito non passava". "Era vuota?" replica stizzita Antonella Mosetti, ma il parrucchiere di Anzio va dritto al punto: "Se era vuota non lo so, sono cose tue, Transazione negata a casa mia significa una cosa sola. Io ti ho detto che non c'era nessun problema, me li avresti portati un'altra volta. Tu mi hai bloccato e sei scomparsa".

Un'accusa pesante che la showgirl romana smentisce, rilanciando: "Sei un bugiardo. Io i soldi te li ho dati. Bugiardo. Non sei umile, per questo non piaci alla gente". Parliamo di 600 euro, come precisa Federico: "Doveva darmi 600 euro. Non me li ha mai dati, è sparita per 600 euro". A conferma delle sue parole ci sarebbero dei messaggi, che non ha mostrato perché "sono un signore", ma su cui Barbara d'Urso potrebbe farci un'altra puntata...