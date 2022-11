Antonino vince Tale e Quale Show, il suo Cocciante è da brividi: video

Antonino Spadaccino vince Tale e Quale Show 2022. Trentanove anni, di Foggia, già vincitore nel 2004 della quarta edizione di Amici, il cantante trionfa al talent show di Rai 1 e conquista il primo posto della classifica con il suo Riccardo Cocciante in una eccellente interpretazione del brano "Se stiamo insieme", che ha dedicato in diretta ai genitori, presenti in studio tra il pubblico.

Ancora incredulo, Antonino ha pubblicato un video su Instagram subito dopo la vittoria: "Ragazzi è successo per davvero, ho vinto Tale e Quale Show. Un'esperienza pazzesca. Grazie ai coach, grazie ai giudici e grazie a Carlo che mi ha voluto nella sua famiglia. Questo programma mi ha fatto veramente tanto bene. Grazie alla musica italiana e al bel canto, esiste ancora. Ce la possiamo fare". Al secondo posto Andrea Dianetti, altra grande sorpresa di questa edizione. A partire da venerdì 18 novembre Carlo Conti condurrà il Tornei dei Campioni, durante il quale i migliori concorrenti di questa edizione sfideranno i migliori 6 della scorsa stagione.

Tale e Quale Show 2022, la classifica finale

La classifica finale di Tale e Quale Show vede Antonino Spadaccino al primo posto, seguito da Andrea Dianetti e Gilles Rocca, al terzo. Quarto posto per Elena Ballerini, al quinto Claudio Lauretta, poi Valentina Persia al settimo e Rosalinda Cannavò all'ottavo. Al nono posto Alessandra Mussolini, decimo per Samira Lui seguita dalla coppia Paolantoni-Cirilli. Chiude la classifica, all'ultimo posto, Valeria Marini.

