Gf Vip, Oriana dà del "Hijo de p**a" a Antonino poi i due danno sfogo alla passione nel letto | VIDEO

Antonino Spinalbese ha ammesso, parlando con Antonella Fioredelisi e con Luca Salatino, di essere particolarmente interessato a Oriana Marzoli. È arrivato a dichiarare che potrebbe anche pensare di costruire qualcosa di serio con lei. Se queste parole siano sincere o meno è impossibile saperlo, di sicuro il rapporto che si è instaurato tra i due è molto fisico come hanno dimostrato le immagini riprese dalle telecamere della casa più spiata d'Italia. Antonino e Oriana sono però in buona compagnia, infatti anche Antonella e Edoardo Donnamaria sono stati ripresi mentre si 'coccolavano' sotto le coperte.

Con il passare dei giorni cresce l'interesse, ma anche la gelosia e così ieri notte Oriana ha fatto la prima scenata di gelosia a Antonino. Lei era andata a letto pensando che l'ex di Belen l'avrebbe raggiunta poco dopo, ma questo non è successo: Spinalbese è rimasto a giocare e stuzzicare Giaele De Donà e questo ha mandato su tutte le furie la concorrente che in spagnolo lo ha chiamato "figlio di pu**ana". “Bravo, bravo, che bravo! Hijo de p**a - ha esclamato Marzoli -. Torna qui! Questa cosa che fai mi dà più fastidio di tutto. L’hai capito sì o no? Forse non lo capisci bene a quanto pare. Continua così mi raccomando, te l’ho spiegato ieri. Non mi piace quando mi lasci mentre sto parlando e rimango da sola non è bello". Oriana si riferisce alla litigata del giorno prima quanto Antonino, mentre lei era arrabbiata, aveva lasciato la stanza.

L'arrabbiatura però non è durata molto e come dimostrano alcuni video condivisi su Twitter poco dopo i due erano sotto le coperte e ancora una volta suoni e movimenti hanno lasciato poco spazio all'immaginazione.