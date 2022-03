L'incredibile villa di Antonio Cassano e Carolina Marcialis: la coppia apre le porte a MTV Cribs Italia

Uno dei calciatori italiani più famosi della storia recente, Antonio Cassano – insieme alla moglie Carolina Marcialis – questa sera aprirà le porte della sua lussuosa villa nel Levante ligure, con affaccio nientemeno che sulla non distante Portofino. L’appuntamento è oggi in prima serata su MTV alle 21:00.

MTV Cribs Italia: anticipazioni nuovo episodio

Classe 1982, Antonio Cassano è un ex-calciatore ritiratosi nel 2018, considerato uno dei talenti più cristallini degli ultimi anni, nonché uno dei più incompiuti a causa delle famose “cassanate” e il suo carattere fumantino. Nel 2010 “Il Pibe di Bari Vecchia” ha sposato la pallanuotista Carolina Marcialis; insieme hanno avuto due figli – Cristopher e Lionel – e hanno comprato casa in Liguria, terra natia di Carolina e regione che ha “adottato” Fantantonio fin dai tempi della Sampdoria. Stasera MTV Cribs Italia busserà alla porta dei due, che ci mostreranno la lussuosa villa e ci sveleranno i segreti della loro quotidianità. Vedremo così il “regno” di Antonio, il divano dove guarda lo sport tutti i giorni, il frigorifero di due sportivi, la loro camera da letto con incredibile affaccio sull’enorme piscina e sul mare di Portofino, la collezione di figurine di Cassano e le magliette dei suoi idoli (Messi e Neymar) e tanto altro. Ci sposteremo poi in giardino, dove Antonio sfiderà i figli in un “derby” in famiglia: lascerà vincere i ragazzi o lo spirito per la competizione è ancora troppo grande?

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 9 marzo)

MTV Cribs è in onda stasera su MTV (canale Sky 131) alle 21:00. Seguirà la puntata dedicata ad

Andrea Diamante ed Elisa Visari