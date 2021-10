Antonio Ricci su Pier Silvio Berlusconi: "Siamo su posizioni completamente opposte"

Antonio Ricci non le manda certo a dire, nemmeno a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset e, come tale, suo datore di lavoro. Quando ancora non si è placato il polverone sollevato dal Tapiro consegnano da Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini, l’ideatore di Striscia la notizia ha rilasciato un’intervista a Riccardo Bocca per Tpi sottolineando in modo molto chiaro l’abissale differenza di vedute tra lui e il manager e, soprattutto, l’incoerenza che contraddistinguerebbe il suo modo di approcciarsi alla tv.

"Siamo su posizioni completamente opposte con Pier Silvio Berlusconi c’è una differenza sostanziale tra ciò che teorizza e quello che manda in onda. Quando ci parli assieme dice che vuole una televisione non caciarona, diciamo un po’ modello Toffanin. Poi guardi lo schermo e trovi dell’altro" ha commentato in riferimento ai programmi che caratterizzano le reti Mediaset.

E ancora: "Ma non è questo il peggio. Il peggio è che invece di spassarsela, di combinare casini da milionario qual è in quanto figlio di Silvio, resta qui, nella ridente Cologno Monzese, a lavorare una quantità assurda di ore. Glielo dico sempre: divertiti, Piersilvio, goditela, strafogati. Non spendere le tue energie a fare il padre di tuo padre", ha aggiunto Ricci, lasciando presumere la grande confidenza che caratterizza il rapporto con il manager, ma anche la stima verso il professionista che con grande impegno si dedica al suo lavoro.

Antonio Ricci su Chiara Ferragni e Fedez

Antonio Ricci ha avuto da dire anche su Chiara Ferragni e Fedez su cui ha fantasticato un pungente pronostico: "Sono un vero potere forte. Resta da verificare quanto sapranno mantenere il consenso. Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo: un maschio alfetta. Lei lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax".