Antonio Ricci positivo al coronavirus e ricoverato in ospedale

Antonio Ricci è risultato positivo al coronavirus ed è stato ricoverato all’ospedale di Albenga (Savona). La notizia è stata confermata dalla famiglia del “papà” di ‘Striscia la notizia’. “Il ricovero è avvenuto per ragioni precauzionali, su decisione dello stesso Ricci e della sua famiglia insieme ai medici”, scrive l’Ansa. La famiglia di Ricci ha detto di avere “piena fiducia nell’operato dell’equipe che lo ha in cura”.

Ad anticipare la notizia di Antonio Ricci positivo al coronavirus era stato il quotidiano ligure Il Secolo XIX, secondo il quale la positività di Ricci “ha iniziato a circolare nella città delle Torri, tra conferme e smentite, già nel pomeriggio di ieri”. ‘Striscia la notizia’ intanto andrà in onda regolarmente, spiega il quotidiano. La puntata di ieri è stata trasmessa senza intoppi e il tg satirico di Canale 5 continua, condotto da Ficarra e Picone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

'Striscia la notizia' in onda anche durante il lockdown

‘Striscia la notizia’ non si è fermato nemmeno durante il lockdown. “Noi siamo andati in onda fino a fine giugno, – aveva dichiarato lo stesso Ricci all’Ansa a settembre – con una serie di espedienti. Registravamo due o tre volte a settimana, poi si facevano stacchi con lanci neutri, cercando di far sembrare tutto più naturale possibile. Ora cerchiamo di tornare alla normalità stando in studio tutti i giorni. Non ci sarà il pubblico e non sarà facile per una trasmissione anche comica, ma del resto all’inizio Striscia era senza pubblico, nemmeno questa è una novità”.