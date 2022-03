Italia’s Got Talent: Antonio Vaglica è il vincitore, il video della esibizione

Sulle note della struggente “I have nothing” di Whitney Houston, Antonio Vaglica trionfa a Italia’s Got Talent. Il cantante e studente 19enne di Mirto Crosia (Cosenza) si è aggiudicato la dodicesima edizione del talent di Sky Uno davanti all’illusionista Francesco Fontanelli e al ballerino Simone Corso. Scopriamo cos’è successo nella serata della finalissima.

Italia’s Got Talent: la grande finale live

In diretta dal palco di Cinecittà World si sono esibiti i concorrenti finalisti di IGT 2022: il trombettista Davide Battista, l’artista indie Martelli, il giovanissimo breakdancer Davide Inserra, il beatboxer-flautista Medhat Mamdouh, la maestra delle balestre Fellon Rossi, gli acrobati su pattini Holler e Kimberly Zavatta, il duo kung fu padre-figlio dei Temple London e la comica Giorgia Fumo. A loro si sono aggiunti i 2 Golden Buzzer del pubblico, votati online settimana scorsa: Umberto e Damiano, con il loro “musical a basso costo”, e l’illusionista Francesco Fontanelli che, dopo aver stregato Frank Matano con la sua magia, è tornato sul palco di Italia’s Got Talent conquistando anche il secondo posto finale. Con lui, sul podio, Simone Corso, ballerino sordo dalla nascita, che ha sfruttato ancora una volta le vibrazioni della musica per realizzare una coreografia unica.

A trionfare è stato però Antonio Vaglica: il giovane cantante calabrese – primo Golden Buzzer di quest’edizione, premuto da Elio nella prima puntata di audizioni – ha conquistato i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Elio, Frank Matano e soprattutto il pubblico, proponendo una cover di “I have nothing” di Whitney Houston che gli è valsa l’emozionante vittoria finale.

Tra mille colpi di scena ed esibizioni incredibili ci sono stati anche tanti ospiti: Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, protagonisti di “Corro da te” – nelle sale dal 17 marzo – i comici Valerio Lundini ed Edoardo Ferrario e la storica voce della MotoGP Guido Meda.