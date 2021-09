"Arena Suzuki ’60 ’70 ’80", lo spettacolo su Rai1 dall'Arena di Verona: i cantati sul palco

I mitici anni ’60, ’70 e ’80 rivivono grazie alla musica in due serate evento all'Arena di Verona. A cantare di quegli anni proprio i protagonisti che hanno reso grandi quelle musiche come Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti. Il padrone di casa sarà Amadeus che per la prima volta presenta per lui da conduttore nella sua città.

Gli appuntamenti saranno questa sera 25 settembre e sabato 2 ottobre con "Arena Suzuki ’60 ’70 ’80" in prima serata su Rai1.

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80”, la scaletta dei cantanti

Il primo appuntamento vedrà esibirsi artisti che hanno segnato le hit-parade di quegli anni: Europe, Loredana Bertè, Umberto Tozzi, Alan Sorrenti, Orietta Berti, Johnson Righeira, Sandy Marton, Maurizio Vandelli, Samantha Fox, Edoardo Vianello, Tracy Spenser, Sergio Caputo, Spagna. Oltre che conduttore Amadeus sarà anche dj: da dietro una consolle, che sarà uno dei nuclei fondamentali della scena, farà ascoltare la sua playlist, una sorta di diario sentimentale articolato anche dagli incontri con gli ospiti.

Radio 2 sarà la radio ufficiale delle due serate evento