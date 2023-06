"Arena di Verona - Cento anni in una notte", stasera in tv: anticipazioni, ospiti e curiosità

Oggi, venerdì 16 giugno 2023, a partire dalle 20.35, Rai 1 trasmette l'evento "Arena di Verona - Cento anni in una notte". Il Festival Lirico dell'Arena festeggia quest'anno il suo primo secolo e presenta una versione dell' "Aida" di Giuseppe Verdi firmata da Stefano. A condurre la serata è Milly Carlucci, che si avvale della straordinaria partecipazione di Alberto Angela e Luca Zingaretti.

Arena di Verona - Cento anni in una notte: le anticipazioni

Il Festival Lirico dell’Arena di Verona spegne quest'anno la bellezza di cento candeline. Un anniversario straordinario che ha spinto Rai Cultura a fare le cose in grande. A essere prescelta è una delle opere italiane per eccellenza: "Aida" di Giuseppe Verdi, diretta per l'occasione da Stefano Poda, un'artista a 360° che cura infatti anche le scene, i costumi, le coreografie e le luci dello spettacolo. Questa versione ha un'impronta di modernità ed è interpretata da Anna Netrebko (nel ruolo della protagonista) e da Yusif Eyvazov (Radamès), diretti da Marco Armiliato e con il Coro e l’Orchestra dell’Arena di Verona.

A condurre l'evento è Milly Carlucci, uno dei volti più amati della Rai, spalleggiata da due personalità di spessore: il divulgatore e conduttore Alberto Angela e l'attore Luca Zingaretti. I tre intervengono prima dell'inizio dell'opera e durante l’intervallo, per raccontare le emozioni, intervistare i protagonisti e gli ospiti della serata, ma anche per narrare la storia del teatro, le curiosità sull’opera, e tutto ciò che concerne la preparazione di questo importante centenario.

L'investimento della Rai può dirsi esauriente ed è ben sintetizzato da alcuni inequivocabili dati: per la trasmissione vengono utilizzate diciannove telecamere in alta definizione, 72 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 16 radiomicrofoni dedicati ai solisti, 8 microfoni ambiente per il pubblico. Lo staff di regia ha seguito il racconto dalle prime prove della messa in scena dello spettacolo e un eccezionale numero di addetti ha lavorato nel corso delle ultime settimane per garantire una trasmissione inappuntabile.

L' "Aida" che vedremo questa sera è stata descritta dal regista con le seguenti parole: "Il palcoscenico sarà un piccolo universo carico di mille esperienze; sarà tecnologico, dinamico, cangiante e sorprendente, ma allo stesso tempo l'ambizione è quella di sviluppare un viaggio riconoscibile, familiare, a misura d'uomo: un viaggio dantesco, da un mondo in conflitto a una storia intimista. Conciliare questi due lati, grandiosità e intimità, è la sfida nell’affrontare un titolo come Aida".

Dove vederlo in tv e in streaming

“Arena di Verona - Cento anni in una notte” va in onda in diretta su Rai1 oggi, 16 giugno 2023, a partire dalle 20.35. Lo spettacolo è visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, che permette poi di vederlo on demand nei successivi 7 giorni. L'opera è trasmessa in diretta anche su Radio3.