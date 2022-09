Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90', stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Oggi, 24 settembre, Rai 1 trasmette la seconda puntata del varietà musicale "Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90'". Ideato e condotto da Amadeus e registrato in una splendida cornice come l’Arena di Verona, lo show è un tuffo nei tormentoni musicali che hanno fatto da colonna sonora a tanti spettatori. Leggiamo la scaletta degli artisti che si esibiranno questa sera sul palco.

Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90': le anticipazioni

La scorsa settimana è andata in onda su Rai 1 la prima delle tre serate in compagnia di hit musicali del passato. Veri e proprio tormentoni ai quali gli ascoltatori sono tutt’ora particolarmente legati: basti vedere il pubblico dell’Arena cantare con passione ed emozione le strofe delle canzoni ascoltate nel corso della prima puntata. Rispetto alla scorsa edizione Amadeus ha aggiunto un ulteriore decennio al programma: gli anni ’90. Le serate di Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90'" si sono tenute a Verona il 12, 13 e 14 settembre; dalle tre registrazioni la Rai ha realizzato altrettante serate, fissate per il 17 e il 24 settembre e il 1° ottobre

La scaletta e i cantanti di questa sera (24 settembre)

La scaletta degli artisti che vedremo nel corso della seconda puntata è così composta:

Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) – "Relax", "The power of love"

Aqua –"Barbie Girl"

The Trammps – "Disco Inferno"

Haddaway – "What is love"

Umberto Tozzi– "Stella stai"

Katrina – "Walking on sunshine"

Fools Garden – "Lemon tree"

Nik Kershaw – "The riddle"

Fabio Concato – "Domenica bestiale"

Amii Stewart – "Knock on wood"

Rockets – "Galactica"

Double Dee – "Found love"

Dik Dik – "L’isola di Wight"

Double You – "Please don’t go"

Raf – "Sei la più bella del mondo"

Dove vedere “Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90'” in tv e in streaming (24 settembre 2022)

La seconda puntata di “Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90'” va in onda su Rai 1 sabato 24 settembre 2022, a partire dalle 21.25. Lo spettacolo è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.