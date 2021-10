Arena Suzuki, stasera il secondo appuntamento: cantanti e scaletta

Sabato 2 ottobre, alle 21.25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata con Arena Suzuki '60 '70 '80, l'ultima delle due serate evento condotte da Amadeus all'Arena di Verona, per rivivere tre decenni iconici della musica italiana e internazionale. Tanti i cantanti previsti in scaletta dopo il successo di ascolti dell'appuntamento di debutto.

Arena Suzuki, seconda puntata: cantanti e la scaletta

Questi gli artisti che si esibiranno nel corso della puntata di sabato 2 ottobre: Village People, Gianna Nannini, Raf, Sabrina Salerno, Patty Pravo, Opus, Roberto Vecchioni, Donatella Rettore, Tony Hadley, Peppino Di Capri, Gazebo, Marcella Bella, Fausto Leali, Alphaville. Questi show, che segnano la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell'Arena di Verona, porteranno il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, arricchiti dai racconti del padrone di casa che faranno da filo conduttore.

Amadeus nei panni del dj

Per Arena Suzuki '60 '70 '80, Amadeus torna nel ruolo del dj: molte di queste canzoni, infatti, sono le stesse che proponeva nelle serate in discoteca all'inizio della sua carriera e poi in radio. Da una consolle, che sarà uno dei pilastri della scena, Amadeus fa ascoltare il suo repertorio di dj-vocalist, la sua playlist, un meraviglioso diario sentimentale articolato anche dai suoi incontri con gli ospiti.

La serata andrà in onda in contemporanea anche su Radio2, la radio ufficiale dell'evento.