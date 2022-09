Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90 stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Oggi, 17 settembre, Rai 1 trasmette la prima puntata (di tre) della manifestazione musicale "Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90". Condotto da Amadeus, rispetto allo scorso anno la manifestazione aggiunge aggiunge un decennio (i ’90) ma non cambia la formula: canzoni, divertimento e nostalgia. Scopriamo qualcosa in più su ciò che vedremo questa sera e leggiamo i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco.

Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90 : le anticipazioni

Nato da un'idea che Amadeus ha avuto durante il lockdown, lo show ha in principio l'obiettivo tanto semplice quanto efficace di riportare alla ribalta tormentoni che hanno dominato i decenni '60, '70 e '80. Un successo che è andato anche oltre le aspettative e che ha dunque permesso alla manifestazione non soltanto di ritornare per tre prime serate su Rai 1, ma anche di aggiungere un ulteriore decennio al programma: gli anni '90. Il titolo completo del programma è dunque diventato Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90. L''Arena è quella di Verona, confermatissimo e splendido scenario per tre appuntamenti registrati il 12, 13 e 14 settembre. Concertoni tramutati poi in tre puntate, in onda su Rai 1 il 17 e il 24 settembre e il 1° ottobre. Una quantità eccezionale di artisti che si avvicendano sul palco, ognuno dei quali con brani diventati delle hit, ancora in grado di far ballare e cantare il festoso pubblico.

La scaletta e i cantanti di questa sera (17 settembre)

Tra gli artisti annunciati per la prima delle tre serate di “Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90” troviamo: Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, con "Don’t Let Me Be Misunderstoo"; Paul Young; Orchestral Manoeuvres in the Dark; Ricchi e Poveri; La Bouche; Ornella Vanoni; Eiffel 65; Gianluca Grignani; Umberto Balsamo; Leee John (Imagination); Maggie Reilly; Neri per caso; The Soundlovers.

Dove vedere Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90 in tv e in streaming

La prima puntata di Arena Suzuki '60 '70 '80 e '90 va in onda sabato 17 settembre 2022 su Rai1, a partire dalle 21.25. Lo show è visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.