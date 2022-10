Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90', stasera in tv: la scaletta e i cantanti sul palco

Va in onda oggi, 1° ottobre su Rai 1, la terza puntata dello show "Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90'", che sancisce la conclusione di questa edizione. La manifestazione condotta da Amadeus è stata registrata dall’Arena di Verona e propone grandi successi della scena musicale internazionale. Un programma che va indietro nel tempo alla ricerca di canzoni che si sono imposte come hit ancora oggi note ai più. Scopriamo la scaletta degli artisti che si esibiscono questa sera sul palco.

Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90': le anticipazioni

Quella che va in onda oggi, 1° ottobre, su Rai 1 è la terza e ultima puntata della manifestazione musicale condotta e ideata da Amadeus. Lo show concentra 40 anni di tormentoni musicali, parole e musica che coinvolgono i tanti telespettatori legati all’una o all’altra canzone. Talvolta successi commerciali delle vecchie estati, che ancora oggi valgono come colonne sonore delle nostre vite. Registrate a Verona il 12, 13 e 14 settembre, le puntate sono state programmate dalla prima rete della Rai per tre sabati sera, il 17 e il 24 settembre e il 1° ottobre.

La scaletta e i cantanti di questa sera (1° ottobre)

La scaletta degli artisti che vedremo nel corso della seconda puntata è così composta:

Max Pezzali – "Sei un mito"

Bonnie Tyler – "Total eclipse of the heart"

Sister Sledge – "We are family"

Snap! – "Rhythm is a dancer"

Rita Pavone – "Il ballo del mattone"

Patrick Hernandez – "Born to be alive"

Corona – "The rhythm of the night"

Patty Pravo – "E dimmi che non vuoi morire"

Crystal Walters – "Gipsy woman"

P. Lion – "Happy children"

Michele Zarrillo – "Cinque giorni"

Cugini di campagna – "Anima mia"

Neja – "Restless"

Matia Bazar – "Vacanze romane"

Los Locos – "Macarena"

Limahl – "Never ending story"

Dove vedere “Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90'” in tv e in streaming (1° ottobre 2022)

La terza puntata di “Arena Suzuki... 60' 70' 80' e...90'” va in onda sabato 1° ottobre 2022, dalle 21.25 su Rai 1. Lo show è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.