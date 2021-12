Arianna David: "Soffro ancora di anoressia"

Oggi a Storie Italiane si è parlato di anoressia, disturbo alimentare che provoca conseguenze gravissime - fino alla morte -, difficile da superare. Ma non impossibile. In studio Arianna David, che aveva già raccontato di averne sofferto in passato, ha rivelato di riportare strascichi ancora oggi: "Ricado. Quando nel mondo non puoi comandare certe situazioni, ti guardi allo specchio e l'unica cosa che puoi controllare è il tuo corpo".

L'ex Miss Italia non si è nascosta: "Penso di essere guarita al 50%. Avevo 21 anni quando ho iniziato, ora ne ho 48". In collegamento un'altra ex reginetta, Tania Zamparo: "Io ne sono uscita al 100% - ha detto - Ho cercato tante strade e non mi sono arresa. Io invito le persone come Arianna, che trascinano questo problema, ad andare a fondo di questo disagio". Anche Vladimir Luxuria, tra gli ospiti, l'ha invitata ad approfondire per uscirne definitivamente. "Ho avuto una vita un po' bastarda, non è facile" ha replicato, e ancora: "Non ne faccio un problema estetico, mi si blocca l'appetito. E' anche un fattore nervoso. Sono onesta, perché devo dire che non ne soffro più? E' così".

Un problema vissuto anche nella sua famiglia, ha concluso Arianna David: "Mio marito quando mi chiede di andare a pranzo fuori mi viene il panico, perché io non pranzo. I miei figli mi dicono: 'Mamma non mangiare solo un'insalata'".