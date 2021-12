Ballando con le Stelle, il bacio rubato da Arisa a Vito: "Senza di lui non ce l'avrei fatta"

Nel giorno della finale di Ballando con le Stelle si susseguono sempre molte emozioni, saluti, addii, scontri e poi lacrime, risate e malinconia. Questa sera Arisa e Vito Coppola non si sono risparmiati. Dopo aver ascoltato la lettera che Vito ha scritto alla cantante, nella quale le ha confessato di aver trovato una persona stupenda che lo fa emozionare, i due hanno ballato un valzer colmo di passione.

Arisa e Vito Coppola, l'attrazione alla finale di Ballando

In un abito blu elettrico Arisa ha ballato fianco a fianco con Coppola su una delle sue canzoni "La casa dell’amore possibile" tratta dal suo ultimo album "Ero Romantica". Alcune le imperfezioni nel ballo, come ha sottolineato Carolyn Smith, ma non nell'intensità, anzi, è stato talmente intenso che a musica finita i due si sono continuati a guardare, come solo due innamorati possono fare, fino a quando Arisa, timidamente, gli ha rubato un bacio.

Il piccolo incontro delle labbra non era stato visto da casa, a sottolinearlo è stata Alessandra Mussolini: "Da casa non si è visto, ma loro due si sono scambiati uno sguardo intenso che è terminato con un bacio strappato. Per me è un amore autentico, mi è piaciuto troppo. Sono una coppia vera, prima si sono guardati, lei si è chiesta lo faccio o non lo faccio? e l'ha fatto".

Vito Coppola non si è scomposto, anzi, ha confermato che gli fosse piaciuto annuendo. Rossella Erra, che rappresenta la Tribuna del popolo, ha poi creato un momento d'imbarazzo cercando di spingere i due a diventare una coppia: "Il lieto fine lo dovete scrivere voi due... Io ci credo!".

Arisa e il bacio finale a Vito sto urlando#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/dMDf1cgMj7 December 18, 2021

Cosa pensa Arisa di Vito

Arisa parlando del suo percorso a Ballando, in uno dei video che vengono mandati in onda prima dell'esibizione, ha descritto il suo maestro come un porto sicuro, nel quale però ha paura a lasciarsi andare, ma non perché non si fidi, anzi, con lui è se stessa e libera. "Ogni tanto se guardo negli occhi ho paura, ho paura perché non vorrei più staccarmi" ha spiegato la cantante genovese che ha anche specificato che Vito è stato fondamentale per il suo percorso nel programma ed ha ammesso "Senza di lui non ce l'avrei mai fatta". Insomma se son rose fioriranno o forse sono già fiorite...